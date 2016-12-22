Славянская полиция будет ездить на внедорожниках

Новые автотранспортные средства были вручены полицейским в ходе последнего визита в Славянск министра внутренних дел Арсена Авакова. После регистрации и соответствующего оформления внедорожники приняли в эксплуатацию и будут задействовать для выполнения служебных задач следственно-оперативными группами. По словам начальника Славянского ГО Сергея Алешина, автомобили восполнят дефицит спецтранспорта, возникший вследствие захвата и повреждения машин боевиками «ДНР» в 2014 году.

Отметим, что новые автомобили рассчитаны на передвижение в любых погодных условиях по пересеченной местности, оснащены полным приводом и электронным контролем устойчивости. Руководство и личный состав горотдела выражают уверенность, что принятый «на вооружение» спецтранспорт позволит более оперативно реагировать на поступающие от населения сигналы о правонарушениях.