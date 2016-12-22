На суде Неля Штепа обвинила Яценюка и Турчинова и поссорилась с активистами

Бывшая градоначальница обвинила экс-премьера Украины Арсения Яценюка и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова в финансировании боевиков «ДНР», которые под руководством Игоря Гиркина захватили Славянск. Кроме того, она пообещала «разобраться» с местными активистами – когда выйдет на свободу и вернется в город. Тем временем суд продлил содержание обвиняемой под стражей на два месяца – до 26 декабря и назначил новое заседание на 23 ноября.

Отметим, что в составе судейской коллегии, которая рассматривает дело Нели Штепы, вновь произошли изменения. Верховная Рада уволила судью Ирину Прошуту за нарушение судейской присяги. Ее место заняла Наталья Корекян, бывшая судья Снежнянского городского суда Донецкой области.

Накануне заседания во многих СМИ появилась информация, что 28 октября Штепа может выйти на волю – по закону Савченко. Вероятно, этим и объясняется повышенный интерес прессы к очередному слушанию. Из Славянска на него прибыли активисты с плакатами – в этот раз не в защиту экс-мэра, а совсем наоборот. «Спонсором решения суда является…», «Два года в СИЗО за предательство Украины - не мало ли?», «Жители Славянска не хотят видеть Штепу в городе» - такие лозунги можно было увидеть перед зданием суда и на самом заседании.

Несмотря на изменения в составе судейской коллегии, после длительного совещания было принято решение не начинать слушание заново. Вопрос о продлении меры пресечения также вызвал продолжительные дебаты. Адвокат подсудимой Дмитрий Марченко настаивал, что его подзащитная не сможет повлиять на свидетелей, поскольку они уже допрошены. Но суд был непреклонен и аргументировал свое решение высоким общественным резонансом.

Одним из самых ярких моментов стало обвинение, предъявленное Нелей Штепой в адрес Арсения Яценюка и Александра Турчинова. На момент захвата Славянска в 2014 году первый являлся премьер-министром страны, а второй исполнял обязанности президента.

- Я сижу в СИЗО только за то, что я приехала в СБУ города Харькова и привезла подтверждающие документы работникам СБУ, что бандформирования под руководством Стрелкова оплачивали Яценюк и Турчинов. И мне сделали предложение: либо я молчу, как остальные мэры, либо я буду сидеть в СИЗО, – утверждает Штепа.

По ее словам, «сегодняшние псевдопатриоты не действуют на руку стране, а действуют на руку тех, кто представляет партию войны». Она пообещала «бороться до последнего, чтобы рассказать всем, кто развязал войну».

Однако предъявить документы на суд общественности или хотя бы судейской коллегии Штепа не смогла. Тот комплект документов, который она якобы передала в харьковское СБУ – «вероятно там и нужно искать». Копии, как утверждает подсудимая, были у ее заместителя Владимира Кульматицкого, что, по ее мнению, и стало мотивом для его убийства в январе 2015 года. Адвокат Дмитрий Марченко «историю с документами» не комментирует, объясняя, что «к делу его подзащитной это не относится».

Зато данное обвинение прокомментировали в СНБО Украины.

«Чтобы оправдать свою измену, Неля Штепа начала выдумывать грязные глупости о якобы сознательном развязывании руководством Украины войны на Донбассе. Эти фальшивки, надиктованные кремлевскими технологами, с удовольствием подхватывают российские и пророссийские СМИ, продолжая вести информационную войну против нашей страны. Но какие бы глупости не выдумывали такие Штепы, это не поможет им избежать наказания за преступления против собственного народа», - говорится в заявлении пресс-службы Совета нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо называет обвинения Штепы против Яценюка «порождением больного воображения».

- Это бред, точно так же, как распятый мальчик и съеденные снегири. Это «русский мир» в нейронах головного мозга Штепы, которая за дачу заведомо неправдивых показаний получит дополнительный срок, - прокомментировала она прозвучавшее на судебном заседании.

Не менее фееричной была и перепалка Нели Штепы со славянскими активистами. По ее мнению, таких людей в стране наберется всего 1%. Что же касается славянских представителей патриотической когорты, то «...в Славянске вам морду набьют и о вас забудут. А я выйду и с каждым из вас разберусь. Поверьте, вас сейчас снимут, и потом мы с вами поговорим отдельно», - пообещала экс-градоначальница.

На реплику одного из прибывших на суд активистов о том, что за время ее ареста страна изменилась, Штепа ответила: «Ничего, не переживайте, все изменится обратно. Главное – чтобы вы потом не боялись и не убежали. Когда я приду, главное – чтобы вы были там, на месте».

Потом, несколько сменив тон, экс-мэр спрогнозировала, что, когда активисты и СМИ к ней придут, она «всех обнимет и простит».

Напомним, что Неля Штепа была арестована 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.