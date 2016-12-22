Стволы, патроны и гранаты: итоги месячника по добровольной сдаче оружия

39 единиц оружия, более 100 патронов и 1 боевая граната – о таком итоге месячника по добровольной сдаче оружия сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции. При этом 27 единиц оружия сдали славянцы, 12 – жители Лимана.

Отметим, что желающие сдать незаконно хранящееся оружие могут это сделать и вне профильной акции. На все вопросы по теме добровольной сдачи, приобретения, хранения и регистрации оружия ответ можно получить по телефону 099-028-61-50, а также от инспекторов по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или участковых офицеров полиции.

Руководство городского отдела полиции напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств освобождает граждан от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Несоблюдение требований данной статьи грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

В случае смерти владельца оружия его родственники или знакомые обязаны в течение 5 суток сдать оружие на хранение в разрешительную систему Славянского отдела полиции - до решения вопроса о его перерегистрации либо реализации с выплатой денег законным наследникам.

Всего, по информации Славянского ГО, на территории оперативной зоны подразделения в настоящее время зарегистрировано более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия.