На выезде из Славянска в сторону поселка Мирный 29 ноября произошло ДТП.

Водитель «Таврии» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом», который двигался навстречу. В результате 66-летний мужчина, управлявший «Таврией», получил многочисленные ушибы. Ему оказали помощь в больнице. 43-летний водитель иномарки не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами). Проводится следствие.