У полиции Донецкой области появился обновленный интернет-ресурс

Об этом сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции. Как предполагается, создание новой странички позволит жителям области более оперативно отслеживать новости о работе полицейских.

В сообщении указывается, что новый ресурс разработан специально для того, чтобы пользователи могли быстро получать информацию о криминогенной обстановке в области, первыми узнавать о происходящих на ее территории криминальных эпизодах, а также отслеживать работу сотрудников полиции в зоне проведения АТО.

Здесь же можно узнать о новых проектах Национальной полиции, о буднях несения службы на блокпостах и операциях по задержанию преступников, о взаимодействии полицейских с детьми и о помощи, которую правоохранители оказывают людям, проживающим на линии разграничения. Для большего комфорта пользователей сайт «Полиция Донетчины» оборудован удобным интерфейсом и практичными в использовании модулями. Электронный адрес нового ресурса http://police.dn.ua/.