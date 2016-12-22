В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Около полудня 21 декабря в дежурную часть Славянского горотдела поступило сообщение о ДТП в поселке Богородичное. Как выяснили, прибыв на место, правоохранители, авария случилась при участии автомобилей ВАЗ-2111 и «Мерседес».

Автомобили столкнулись, выполняя обгон. В итоге обе машины получили механические повреждения. Водители — местный житель 1992 года рождения и 45-летний краматорчанин — не пострадали.

На данный момент полицейские проверяют обстоятельства ДТП. Уголовное производство открыто по ч. 1 статьи 286 УК Украины - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.