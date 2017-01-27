|25 января 2017
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В Славянске, в областном управлении ГФС, правоохранители разоблачили коррупционную схему. За получение взятки задержана сотрудница ведомства.
Об этом сообщили в департаменте по коммуникациям областного управления Нацполиции.
Как выяснили полицейские, к 42-летней сотруднице ГФС обратилась предприниматель с вопросом проведения документальной проверки и закрытия предприятия. Фирма имела финансовую задолженность и некоторые другие нарушения в документах. За неотражение их представителями Славянской объединенной государственной налоговой инспекции чиновница потребовала 2 тыс. долларов. Получив эквивалент данной суммы (54 тыс. грн.) на свою банковскую карточку, она выдала справку об отсутствии у предприятия задолженности.
- Сотрудница, по своим функциональным обязанностям призванная выявлять коррупцию в налоговых органах, за определенное вознаграждение не только сама «закрывала глаза» на нарушения, но и втягивала в коррупцию других работников, - комментируют ситуацию в полиции.
При обыске у задержанной изъяли банковскую карту, на которую поступили средства, а также документы о проверках предприятия. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Подозреваемая находится под домашним арестом.
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Комментарии к статье «Сотрудница налоговой попалась на взятке»
В Славянске, в областном управлении ГФС, правоохранители разоблачили коррупционную схему. За получение взятки задержана сотрудница ведомства.