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Фотофакт

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Сотрудница налоговой попалась на взятке
25 января 2017 Просмотров: 231 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске, в областном управлении ГФС, правоохранители разоблачили коррупционную схему. За получение взятки задержана сотрудница ведомства.

Об этом сообщили в департаменте по коммуникациям областного управления Нацполиции. 

Как выяснили полицейские, к 42-летней сотруднице ГФС обратилась предприниматель с вопросом проведения документальной проверки и закрытия  предприятия. Фирма имела финансовую задолженность и некоторые другие нарушения в документах. За неотражение их представителями Славянской объединенной государственной налоговой инспекции чиновница потребовала 2 тыс. долларов. Получив эквивалент данной суммы (54 тыс. грн.) на свою банковскую карточку, она выдала справку об отсутствии у предприятия задолженности. 

- Сотрудница, по своим функциональным обязанностям призванная выявлять коррупцию в налоговых органах, за определенное вознаграждение не только сама «закрывала глаза» на нарушения, но и втягивала в коррупцию других работников, - комментируют ситуацию в полиции. 

При обыске у задержанной изъяли банковскую карту, на которую поступили средства, а также документы о проверках предприятия. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Подозреваемая находится под домашним арестом.

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В Славянске, в областном управлении ГФС, правоохранители разоблачили коррупционную схему. За получение взятки задержана сотрудница ведомства.

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