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Фотофакт

Дороги или автодром

Задержан водитель «народного мэра» Славянска

Павел Коротенко
26 января 2017 Просмотров: 193 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Только за последнюю неделю сотрудники криминальной полиции областного главка задержали 7 участников незаконных вооруженных формирований. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области. В их числе – 49-летний житель Славянска, который 15 июня 2014 года добровольно примкнул к рядам боевиков.

Принятому «на службу» славянцу террористы поручили выполнять обязанности водителя-охранника при «народном мэре» Владимире Павленко. Напомним, он возглавил оккупационную власть после смещения Вячеслава Пономарева. По словам задержанного, вплоть до 5 июля он вместе с двумя другими телохранителями повсюду сопровождал Павленко. Отметим, что один боевик из этой пары был задержан полицейскими в ноябре прошлого года.

Отрабатывая связи задержанного, оперативники узнали, что после деоккупации Славянска, мужчина остался в городе и перебивался случайными заработками. Кроме того, стало известно, что он несколько раз ездил в Донецк к своему бывшему «начальнику». В одну из поездок вернулся домой на автомобиле «Шкода», ранее принадлежавшем «народному мэру». По словам водителя, машину у прежнего владельца он выкупил.  

В настоящий момент мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Только за последнюю неделю сотрудники криминальной полиции областного главка задержали 7 участников незаконных вооруженных формирований. 

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