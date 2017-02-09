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Фотофакт

Гуманный птичий общепит

Кровавая разборка на почве ревности

Павел Коротенко
9 февраля 2017 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По информации пресс-службы Славянского ГО, в травматологическое отделение поступил житель Славянского района с колото-ножевым ранением брюшной полости. В результате расследования выяснилось, что травму ему нанес нынешний сожитель его «бывшей».

Получив сигнал от медиков, полицейские попытались поговорить с пострадавшим. Но сделать этого не удалось, ибо к моменту их прибытия 41-летнего мужчину уже перевели в хирургическое отделение. Следствие пришлось начинать с другого конца.

Приехав в Сидорово, оперативники отправились по адресу, откуда пострадавшего забрали в больницу. Оказалось, что поножовщина произошла в доме, где проживала его бывшая супруга с новым сожителем. Причиной конфликта стало то, что первый муж пришел к ней в гости, когда второго не было дома. Узнав об этом, 37-летний сожитель приревновал и решил разобраться с соперником. Выяснение отношений закончилось ножевым ударом в живот. Ревнивца сотрудники полиции задержали по месту его жительства.

По факту нанесения травмы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Регламентированное статьей наказание - от 5 до 8 лет лишения свободы. Состояние пострадавшего врачи оценивают, как тяжелое.

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Комментарии к статье «Кровавая разборка на почве ревности»

По информации пресс-службы Славянского ГО, в травматологическое отделение поступил житель Славянского района с колото-ножевым ранением брюшной полости. В результате расследования выяснилось, что травму ему нанес нынешний сожитель его «бывшей».

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