В частном доме взорвался баллон с газом

В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.

Как сообщил представитель управления по газификации и газоснабжению Сергей Красовицкий, ЧП случилось по причине неосторожного обращения, из-за чего емкость с газом разгерметизировалась. В результате была разрушена стена котельной.

«Нуждающихся в госпитализации нет», - отметил он, добавив, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств случившегося.