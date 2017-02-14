В частном доме взорвался баллон с газом

|14 февраля 2017
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В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.
Как сообщил представитель управления по газификации и газоснабжению Сергей Красовицкий, ЧП случилось по причине неосторожного обращения, из-за чего емкость с газом разгерметизировалась. В результате была разрушена стена котельной.
«Нуждающихся в госпитализации нет», - отметил он, добавив, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств случившегося.
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В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.