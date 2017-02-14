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Фотофакт

Технологии XXI века

В частном доме взорвался баллон с газом

Антон Скворцов
14 февраля 2017 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.

Как сообщил представитель управления по газификации и газоснабжению Сергей Красовицкий, ЧП случилось по причине неосторожного обращения, из-за чего емкость с газом разгерметизировалась. В результате была разрушена стена котельной. 

«Нуждающихся в госпитализации нет», - отметил он, добавив, что в настоящее время идет выяснение обстоятельств случившегося.

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Комментарии к статье «В частном доме взорвался баллон с газом»

В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.

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