Как утилизируют наркотики

Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела Национальной полиции, правоохранители на основании судебных приговоров сожгли партию наркотиков, изъятых у местных жителей и наркоторговцев в рамках расследований по 71 уголовному делу.

Общая стоимость изъятых «материалов» на «черном» рынке превышает 300 тыс. грн.

Утилизация наркотических средств, сырья, а также оборудования для изготовления и употребления наркотиков происходила в присутствии комиссии, состоящей из сотрудников следственного отдела, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции.

Всего в ходе операции было уничтожено более 10 кг каннабиса и раствора ацетилированного опиума.