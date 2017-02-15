Как утилизируют наркотики

|15 февраля 2017
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Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела Национальной полиции, правоохранители на основании судебных приговоров сожгли партию наркотиков, изъятых у местных жителей и наркоторговцев в рамках расследований по 71 уголовному делу.
Общая стоимость изъятых «материалов» на «черном» рынке превышает 300 тыс. грн.
Утилизация наркотических средств, сырья, а также оборудования для изготовления и употребления наркотиков происходила в присутствии комиссии, состоящей из сотрудников следственного отдела, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции.
Всего в ходе операции было уничтожено более 10 кг каннабиса и раствора ацетилированного опиума.
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• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
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• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
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9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
• Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных
• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
• «Юность» предлагают взять в коммунальную собственность
• Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы
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• Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000
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Комментарии к статье «Как утилизируют наркотики»
Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела Национальной полиции, правоохранители на основании судебных приговоров сожгли партию наркотиков, изъятых у местных жителей и наркоторговцев в рамках расследований по 71 уголовному делу.