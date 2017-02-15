 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

Как утилизируют наркотики

Павел Коротенко
15 февраля 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела Национальной полиции, правоохранители на основании судебных приговоров сожгли партию наркотиков, изъятых у местных жителей и наркоторговцев в рамках расследований по 71 уголовному делу.

Общая стоимость изъятых «материалов» на «черном» рынке превышает 300 тыс. грн. 

Утилизация наркотических средств, сырья, а также оборудования для изготовления и употребления наркотиков происходила в присутствии комиссии, состоящей из сотрудников следственного отдела, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции.

Всего в ходе операции было уничтожено более 10 кг каннабиса и раствора ацетилированного опиума.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

Как утилизируют наркотики

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора

Откуда взялся провал на Торской

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию

«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы

Кто и как получит стипендию в новом году

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

Кровавая разборка на почве ревности

Также в разделе

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

— 15 февраля 2017 —

Славянский горотдел полиции продолжает борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Один из таких фактов был зафиксирован 10 февраля на расположенном вблизи Славянска блокпосту.

Читать далее ⇒

В частном доме взорвался баллон с газом

— 14 февраля 2017 —

В понедельник, 13 февраля, на улице Воронежской произошел взрыв баллона со сжиженным пропаном.

Читать далее ⇒

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

— 9 февраля 2017 —

Славянская городская прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины начальнику Славянского районного производственного отдела ГП «Центр государственного земельного кадастра». 

Читать далее ⇒

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

— 9 февраля 2017 —

По информации пресс-службы Славянского ГО, двое жителей Львовской области стали жертвами аферистов, купившись на сообщение о выигрыше автомобиля «Шкода». Установлено, что деньги мошенники снимали в банкоматах Славянска.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Как утилизируют наркотики»

Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела Национальной полиции, правоохранители на основании судебных приговоров сожгли партию наркотиков, изъятых у местных жителей и наркоторговцев в рамках расследований по 71 уголовному делу.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Приглашаем на концерт

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Селенский забор

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

Как утилизируют наркотики

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора

Откуда взялся провал на Торской

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию

«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы

Кто и как получит стипендию в новом году

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

Кровавая разборка на почве ревности

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top