|17 февраля 2017
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Авария с участием грузового автомобиля ЗИЛ и троллейбуса ЛАЗ под номером 201 произошла во вторник, 14 февраля, на улице Колонтаевской, недалеко от моста.
Как рассказал начальник СТрУ Сергей Иванченко, оба транспортных средства двигались в сторону Славкурорта. При обгоне грузовик не выбрал безопасный интервал и «прижался» к троллейбусу. В результате в общественном транспорте оказались разбиты несколько стекол и помята обшивка кузова с левой стороны. К счастью ни пассажиры, ни водители транспортных средств не пострадали.
В связи со случившимся троллейбус временно выведен из эксплуатации и заменен другим. Размер ущерба будет оценен экспертом в ближайшее время.
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• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
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• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
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Комментарии к статье «В Славянске грузовик протаранил троллейбус»
Авария с участием грузового автомобиля ЗИЛ и троллейбуса ЛАЗ под номером 201 произошла во вторник, 14 февраля, на улице Колонтаевской, недалеко от моста.