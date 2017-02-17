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Фотофакт

Технологии XXI века

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

Антон Скворцов
17 февраля 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
«Не бит, не крашен» о пострадавшем в ДТП новом троллейбусе уже не скажешь.

Авария с участием грузового автомобиля ЗИЛ и троллейбуса ЛАЗ под номером 201 произошла во вторник, 14 февраля, на улице Колонтаевской, недалеко от моста.

Как рассказал начальник СТрУ Сергей Иванченко, оба транспортных средства двигались в сторону Славкурорта. При обгоне грузовик не выбрал безопасный интервал и «прижался» к троллейбусу. В результате в общественном транспорте оказались разбиты несколько стекол и помята обшивка кузова с левой стороны. К счастью ни пассажиры, ни водители транспортных средств не пострадали. 

В связи со случившимся троллейбус временно выведен из эксплуатации и заменен другим. Размер ущерба будет оценен экспертом в ближайшее время.

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Комментарии к статье «В Славянске грузовик протаранил троллейбус»

Авария с участием грузового автомобиля ЗИЛ и троллейбуса ЛАЗ под номером 201 произошла во вторник, 14 февраля, на улице Колонтаевской, недалеко от моста.

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Приглашаем на концерт

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