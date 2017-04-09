В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней

|2 марта 2017
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В Славянском районе зафиксирован массовый падеж свиного поголовья. Об этом начальник Славянского горотдела полиции Сергей Алешин сообщил на пресс-конференции, состоявшейся 1 марта (на фото).
Предположительный очаг африканской чумы свиней был выявлен 28 февраля в частном хозяйстве, расположенном на территории села Дмитриевка. Тревогу забили ветеринары, которые приехали в село для проведения плановой вакцинации. На подворье одного из хозяйств они увидели недвижимые туши свиней, что привело к необходимости расследовать ситуацию.
Выяснилось, что владельцем хозяйства является предприниматель из Краматорска, по словам которого, падеж животных начался еще 21 февраля. Все это время фермер пытался самостоятельно лечить свиней, однако результатов это не принесло. В общей сложности от неизвестной пока причины умерли 58 свиней. По предварительным данным, смерть скотины могла наступить вследствие заражения вирусом африканской чумы свиней. Для подтверждения этого факта специалисты отобрали пробы, которые направили в лабораторию города Днепр. Результаты исследований, предположительно, будут известны к концу недели.
Если опасения эпизоологов подтвердятся, сопричастным теме организациям придется снова принимать меры. Какие именно – будет решаться на совместном заседании профильных служб и руководства госадминистрации Славянского района. Отметим, что в таких случаях эпицентр очага заражения объявляется карантинной зоной (радиус ее действия – 20 км), на въездах и выездах из «зараженного» населенного пункта устанавливаются посты, ограничивающие возможный вывоз свинины. Умершее поголовье свиней подлежит сжиганию, живое – умерщвлению и дальнейшей безопасной утилизации (с компенсацией ущерба за счет государственного бюджета).
Срок действия карантина составляет 40 суток. Что касается предпринимателя, в чьем хозяйстве выявлен падеж, то за укрывательство этого факта ему придется понести ответственность. Степень его вины будет определять тяжесть последствий, к которым может привести факт укрывательства.
Напомним, что на территории Славянского района по сей день продолжает действовать карантинные ограничения, связанные в выявлением вируса АЧС в микрорайоне Восточный города Славянска 19 января. В том случае оказалось достаточным перекрыть карантинными постами лишь две прилегающие к очагу улицы, теперь придется блокировать все село.
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Комментарии к статье «В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней»
В Славянском районе зафиксирован массовый падеж свиного поголовья. Об этом начальник Славянского горотдела полиции Сергей Алешин сообщил на пресс-конференции, состоявшейся 1 марта (на фото).