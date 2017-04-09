Поджигателям камыша грозят тюрьмой

На прошлой неделе в Славянске произошло рекордное для нынешнего года количество пожаров — 22.

По данным главного инспектора Славянского районного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Тимченко, четыре пожара случились в частном секторе, 18 - на открытой местности, где горела сухая растительность. При этом два пожара зафиксированы на территории регионального ландшафтного парка «Славянский курорт».

Заместитель мэра Дмитрий Сиваш выразил мнение о том, что возгорания происходят из-за целенаправленного выжигания камыша. И напомнил, что поджоги наносят урон не только представителям фауны РЛП, среди которых множество краснокнижных экземпляров, но и могут повлечь пожары в находящихся рядом зданиях и сооружениях.

Сергей Тимченко добавил, что подобные деяния караются статьей 252 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, а если поджог повлек тяжкие последствия — лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.