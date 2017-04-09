Трое славянцев подхватили сальмонеллу

Зарегистрированы 11 случаев кишечной инфекции, в том числе три — у детей в возрасте до одного года. Кроме того, три человека заболели сальмонеллезом. Их состояние оценивается как среднетяжелое. Источником возбудителя стала индюшиная печень, которую пострадавшие употребили в пищу в домашних условиях.