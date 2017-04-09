Главный инженер Славянского УКСа попался на взятке

|22 марта 2017
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В Славянске 15 марта «на горячем» представители прокуратуры, СБУ и Нацполиции задержали главного инженера коммунального предприятия «Славянское управление коммунального строительства».
Как говорится в сообщении пресс-службы силовых структур, «злоупотребляя служебным положением, он требовал от представителя организации, выполнявшей подрядные работы по капитальному ремонту учебного заведения, неправомерную выгоду». Стоит добавить, что на данное число должность главного инженера СлавУКСа занимал Сергей Копейко.
Первым о происшествии на свой странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский. «Сегодня при попытке получить «неправомерную выгоду» от подрядчика был задержан сотрудник Славянского управления капитального строительства. Проходят следственные действия. Ну постоянно говорю чиновникам - ни копейка, ни полкопейки государственных или общественных денег не могут прилипнуть к рукам! Это - табу! Скольких нужно еще посадить, чтобы уяснили это навсегда? Думают, что будет так, как было всегда. Так уже не будет! не играйте с огнем!», - написал он.
Зато сообщения от правоохранителей несколько разнились. Сначала от пресс-службы СБУ стало известно, что чиновник задержан при получении 4500 грн., которые он требовал от организации, ремонтировавшей ООШ №2 в Северске. Затем от пресс-службы Нацполиции поступила информация, что речь идет о взятке в 150 тыс. грн. Указанная сумма, как установили силовики, является 1% от общей стоимости работ за ремонт уже славянской школы. Общая стоимость ремонтных работ таким образом составляла 15 млн. грн.
«С целью собственного обогащения инженер технического надзора органа местного самоуправления потребовал от представителей общества «откат» в размере одного процента от всей суммы – 150 тысяч гривен. В случае возражения он не подписывает акты выполненных работ, а коммерческая структура не получает средства за их выполнение», - сказано в сообщении Нацполиции.
Как следует из сообщения, «откат» давался за каждый подписанный акт. Взяли инженера при получении очередного «транша».
Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины. На сегодняшний день, как стало известно, Сергей Копейко продолжает работать, однако расследование ведется, и дело не закрыто.
Напомним, что 15 ноября минувшего года за получение взятки в 150 тыс. грн. был задержан заместитель городского голвоы Славянска Игорь Шаповалов. Сейчас его дело рассматривается в суде.
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Комментарии к статье «Главный инженер Славянского УКСа попался на взятке»
В Славянске 15 марта «на горячем» представители прокуратуры, СБУ и Нацполиции задержали главного инженера коммунального предприятия «Славянское управление коммунального строительства».