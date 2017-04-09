«Ланос» врезался в автобус: пострадали семнадцать человек

Утром во вторник, 21 марта, в центре Славянска произошло резонансное ДТП. около 7:30 на перекрестке улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Октябрьской Революции) столкнулись автомобиль «ДЭУ Ланос» и рейсовый автобус «Рута», перевозивший пассажиров по маршруту №3а «Автостанция — микрорайон Северный».

По сообщению Славянского отдела полиции, 35 – летний водитель «Ланоса» не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной. Транспортные средства столкнулись, после чего маршрутка врезалась в тополь.

Отметим, что в момент аварии светофоры работали в режиме мигающего желтого, то есть движение на перекрестке не регулировалось.

В результате ДТП семнадцать человек, в том числе водитель автобуса, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пятеро потерпевших с переломами и черепно-мозговыми травмами были госпитализированы. Остальным пострадавшим, в числе которых трое детей, медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Согласно ей, виновнику ДТП грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.