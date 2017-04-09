Двадцатилетний житель Николаевки угорел в гараже

|24 марта 2017
|Просмотров: 311
|
В Николаевке 20-летний парень насмерть отравился выхлопными газами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО. О трагическом случае в полицию сообщил 21-летний друг погибшего.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне вечером потерпевший пригласил в свой гараж компанию друзей для совместного распития алкоголя. Вечеринка затянулась за полночь, и разошлась компания только около трех часов ночи. Хозяин остался в гараже, чтобы навести порядок.
Трагический исход застолья выяснился только утром, когда друзья узнали, что домой их товарищ так и не пришел. В поисках пропавшего, они пошли в гараж, где и обнаружили его тело. На момент обнаружения погибший находился в салоне стоящего в гараже автомобиля. Медицинская экспертиза установила, что смерть парня наступила в результате отравления выхлопными газами. Следов насилия и взлома гаражного помещения не обнаружено.
По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 115 УК Украины, с пометкой «несчастный случай».
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
• Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди
• «Теплица» переезжает на улицу Шевченко
• В славянском музее восстанавливают историческую правду
• Пусть читают, что хотят, лишь бы - читали
• Нужны ли подросткам Достоевский и Толстой
5 апреля 2017
• Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»
• В Славянске до сих пор не решили, как платить железной дороге за льготников
• Новое расписание поездов через станцию Славянск
• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
• Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска
• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
• Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам
4 апреля 2017
• Победы и достижения славянских дзюдоистов
• «Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу
• Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу
• 14 наград славянских «вольников»
• Что означает «идеальное рабочее место» для украинцев?
• На пробном тестировании будущие абитуриенты Славянска продемонстрировали небывалую явку
— 7 апреля 2017 —
В Славянске неизвестные негодяи ограбили школу-интернат №1, где учатся и проживают дети-сироты и ребятишки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
— 7 апреля 2017 —
Назначенное на 4 апреля судебное заседание по обвинению Игоря Шаповалова (на фото) в получении неправомерной выгоды, в ходе которого должны были заслушиваться свидетели, не состоялся из-за неявки защитника и прокурора.
— 5 апреля 2017 —
Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в другую камеру с неподходящими условиями. Это повлияло на состояние ее здоровья. Такую информацию на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил адвокат бывшей градоначальницы Дмитрий Марченко. По его словам, сделано это было специально - чтобы сломить волю его подзащитной.
— 31 марта 2017 —
Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали местного жителя, который нанес своему знакомому 11 ножевых ранений. Как сообщает пресс-служба подразделения. нападавший оказался пациентом психиатрической больницы.
Приветствую, гость! Вход
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
• Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди
• «Теплица» переезжает на улицу Шевченко
• В славянском музее восстанавливают историческую правду
• Пусть читают, что хотят, лишь бы - читали
• Нужны ли подросткам Достоевский и Толстой
5 апреля 2017
• Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»
• В Славянске до сих пор не решили, как платить железной дороге за льготников
• Новое расписание поездов через станцию Славянск
• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
• Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска
• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
• Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам
4 апреля 2017
• Победы и достижения славянских дзюдоистов
• «Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу
• Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу
• 14 наград славянских «вольников»
• Что означает «идеальное рабочее место» для украинцев?
• На пробном тестировании будущие абитуриенты Славянска продемонстрировали небывалую явку
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Двадцатилетний житель Николаевки угорел в гараже»
В Николаевке 20-летний парень насмерть отравился выхлопными газами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО. О трагическом случае в полицию сообщил 21-летний друг погибшего.