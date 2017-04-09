Двадцатилетний житель Николаевки угорел в гараже

В Николаевке 20-летний парень насмерть отравился выхлопными газами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО. О трагическом случае в полицию сообщил 21-летний друг погибшего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне вечером потерпевший пригласил в свой гараж компанию друзей для совместного распития алкоголя. Вечеринка затянулась за полночь, и разошлась компания только около трех часов ночи. Хозяин остался в гараже, чтобы навести порядок.

Трагический исход застолья выяснился только утром, когда друзья узнали, что домой их товарищ так и не пришел. В поисках пропавшего, они пошли в гараж, где и обнаружили его тело. На момент обнаружения погибший находился в салоне стоящего в гараже автомобиля. Медицинская экспертиза установила, что смерть парня наступила в результате отравления выхлопными газами. Следов насилия и взлома гаражного помещения не обнаружено.

По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 115 УК Украины, с пометкой «несчастный случай».