Суд по заммэра Славянска перенесли

Назначенное на 4 апреля судебное заседание по обвинению Игоря Шаповалова (на фото) в получении неправомерной выгоды, в ходе которого должны были заслушиваться свидетели, не состоялся из-за неявки защитника и прокурора.

Напомним, что заместителя городского головы Славянска по вопросам ЖКХ арестовали в его кабинете при получении взятки в 150 тыс. грн. в ноябре прошлого года. На основании этого ему инкриминируют правонарушение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебное следствие длилось около 4 месяцев, после чего обвинительный акт был направлен в Славянский горрайонный суд и принят в производство судьей Романом Кузнецовым. Подготовительное заседание суда состоялось 7 марта, рассмотрение материалов и заявлений сторон продолжилось 30 марта. В ходе этого заседания Игорь Шаповалов заявил о том, что свою вину не признает.

Планировалось, что следующий этап рассмотрения дела состоится 4 апреля, однако в суд не прибыли прокурор и адвокат обвиняемого. Первый объяснил свое отсутствие необходимостью участвовать в другом судебном разбирательстве. Второй аргументировал неявку неудовлетворительным состоянием здоровья. В связи с этим судья Кузнецов постановил перенести заседание. Дата и время его проведения будут объявлены дополнительно.