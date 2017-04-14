Полицейские Славянска помогли Интерполу

|14 апреля 2017
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С начала текущего года полицейские Славянска задержали 35 граждан, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции.
Так, 6 апреля сотрудники уголовного розыска Славянского ГО установили местонахождение и задержали 36-летнего жителя Славянска, который с 2009 года был внесен в розыскную базу Интерпола. Основанием для розыска славянца стал факт ограбления и нанесения тяжких телесных повреждений гражданину Румынии, совершенный задержанным в 2005 году в Бухаресте. Сообщение о задержании правонарушителя направлено Интерполу.
На данный момент сотрудники Славянского ГО устанавливают местонахождение 419 граждан, из которых 342 человека скрываются от правосудия, 77 считаются пропавшими без вести. При этом треть людей из последней категории пропали на временно не подконтрольной Украине территории.
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• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
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• В Славянске начали убирать незаконные киоски
• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
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С начала текущего года полицейские Славянска задержали 35 граждан, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции.