Полицейские Славянска помогли Интерполу

С начала текущего года полицейские Славянска задержали 35 граждан, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции.

Так, 6 апреля сотрудники уголовного розыска Славянского ГО установили местонахождение и задержали 36-летнего жителя Славянска, который с 2009 года был внесен в розыскную базу Интерпола. Основанием для розыска славянца стал факт ограбления и нанесения тяжких телесных повреждений гражданину Румынии, совершенный задержанным в 2005 году в Бухаресте. Сообщение о задержании правонарушителя направлено Интерполу.

На данный момент сотрудники Славянского ГО устанавливают местонахождение 419 граждан, из которых 342 человека скрываются от правосудия, 77 считаются пропавшими без вести. При этом треть людей из последней категории пропали на временно не подконтрольной Украине территории.