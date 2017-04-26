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Фотофакт

Эффект проседания

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Павел Коротенко
26 апреля 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.

Правонарушение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудницы горотдела, которая несла службу в отделении курьерской службы доставки. Ее внимание привлек один из посетителей, получавший посылку из Кривого Рога и заметно при этом нервничавший. При поверке выяснилось, что в посылке содержится всего один предмет – пачка влажных салфеток, стоимость которых была в несколько раз меньше платы за пересылку. Кроме того, через салфетки в середине пачки прощупывались твердые предметы.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сотрудники которой изъяли из упаковки 5 ампул с порошкообразным веществом, предположительно, особо опасным наркотиком амфетамином. Содержимое подозрительной посылки в настоящее время отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта). Предусмотренное за это наказание – 3 года ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

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Комментарии к статье «В Славянске задержали бандероль с «кайфом» »

Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.

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