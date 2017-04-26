В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Правонарушение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудницы горотдела, которая несла службу в отделении курьерской службы доставки. Ее внимание привлек один из посетителей, получавший посылку из Кривого Рога и заметно при этом нервничавший. При поверке выяснилось, что в посылке содержится всего один предмет – пачка влажных салфеток, стоимость которых была в несколько раз меньше платы за пересылку. Кроме того, через салфетки в середине пачки прощупывались твердые предметы.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сотрудники которой изъяли из упаковки 5 ампул с порошкообразным веществом, предположительно, особо опасным наркотиком амфетамином. Содержимое подозрительной посылки в настоящее время отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта). Предусмотренное за это наказание – 3 года ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.