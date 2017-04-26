В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

|26 апреля 2017
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Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.
Правонарушение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудницы горотдела, которая несла службу в отделении курьерской службы доставки. Ее внимание привлек один из посетителей, получавший посылку из Кривого Рога и заметно при этом нервничавший. При поверке выяснилось, что в посылке содержится всего один предмет – пачка влажных салфеток, стоимость которых была в несколько раз меньше платы за пересылку. Кроме того, через салфетки в середине пачки прощупывались твердые предметы.
На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сотрудники которой изъяли из упаковки 5 ампул с порошкообразным веществом, предположительно, особо опасным наркотиком амфетамином. Содержимое подозрительной посылки в настоящее время отправлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта). Предусмотренное за это наказание – 3 года ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
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• Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант
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23 апреля 2017
• «Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве
• Как безопасно и выгодно снять квартиру во Львове?
• Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали
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21 апреля 2017
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Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.