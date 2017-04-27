За сутки на блокпостах задержали 4 человек

В течение суток на блокпостах Славянского района были задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщается в сводке Славянского горотдела полиции от 25 апреля.

Днем при пересечении блокпоста были задержаны находящиеся в розыске 34-летний киевлянин и 27-летний житель Славянска, который скрылся после совершения ДТП. Техпаспорт на автомобиль, предъявленный 34-летним жителем Рубежного Луганской области, вызвал у полицейских подозрения. Приглядевшись внимательнее, они обнаружили в документах следы подделки, а сам водитель оказался разыскиваемым участником незаконного вооруженного формирования. Через несколько часов на другом блокпосту полицейские задержали его «коллегу» - согласно базам данных, 33-летний житель Константиновского района также был причастен к НВФ. Все задержанные были доставлены в Славянский отдел полиции.

Всего с начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны задержано около тридцати разыскиваемых.