 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Антон Скворцов
27 апреля 2017 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В течение суток на блокпостах Славянского района были задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступлений. 
Об этом сообщается в сводке Славянского горотдела полиции от 25 апреля.

Днем при пересечении блокпоста были задержаны находящиеся в розыске 34-летний киевлянин и 27-летний житель Славянска, который скрылся после совершения ДТП. Техпаспорт на автомобиль, предъявленный 34-летним жителем Рубежного Луганской области, вызвал у полицейских подозрения. Приглядевшись внимательнее, они обнаружили в документах следы подделки, а сам водитель оказался разыскиваемым участником незаконного вооруженного формирования. Через несколько часов на другом блокпосту полицейские задержали его «коллегу» - согласно базам данных, 33-летний житель Константиновского района также был причастен к НВФ. Все задержанные были доставлены в Славянский отдел полиции. 

Всего с начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны задержано около тридцати разыскиваемых. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Что славянцы знают о безвизе

Все, что вы хотели знать о безвизе, но стеснялись спросить

Общественный совет просит Королевскую не принимать участия в мероприятиях 8 и 9 мая

Эффект проседания

Розенко подсчитал, во сколько Украине обойдется перепись населения

23 апреля 2017

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

Также в разделе

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

— 26 апреля 2017 —

Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.

Читать далее ⇒

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

— 26 апреля 2017 —

Славянский горрайонный суд вынес решение по уголовному производству, возбужденному в отношении одного из организаторов незаконного «референдума», проходившего в Славянске 11 мая 2014 года.

Читать далее ⇒

Наелась лекарств, чтобы наказать родителей

— 21 апреля 2017 —

В Славянске 13-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с родителями. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

Читать далее ⇒

В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом

— 21 апреля 2017 —

В пятницу, 14 апреля, в Славянске был задержан мужчина, дважды нападавший на девушек с целью ограбления.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За сутки на блокпостах задержали 4 человек»

В течение суток на блокпостах Славянского района были задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступлений. 
Об этом сообщается в сводке Славянского горотдела полиции от 25 апреля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

Фонтан готовят к запуску

Все материалы рубрики ⇒

Общество

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Что славянцы знают о безвизе

Все, что вы хотели знать о безвизе, но стеснялись спросить

Общественный совет просит Королевскую не принимать участия в мероприятиях 8 и 9 мая

Эффект проседания

Розенко подсчитал, во сколько Украине обойдется перепись населения

23 апреля 2017

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top