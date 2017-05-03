 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Светлана Вьюниченко
3 мая 2017 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянский горрайонный суд передано дело директора лесхоза и лесника, которые попались на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как установило следствие, директор госпредприятия «Славянское лесной хозяйство» получал от частного предпринимателя взятки. Взамен закрывал глаза на куплю-продажу древесины. К своим действиям он привлек и лесника предприятия. 

По данным следователей, обвиняемые поставляли ЧП высококачественную древесину дуба. По документам же она шла как техническое сырье. Кроме того, товар отпускался в значительно большем объеме, чем указывалось в сопроводительных транспортных документах. Разницу предприниматель оплачивал отдельно. и, разумеется, в бюджет она не шла. Таким образом общая сумма неправомерной выгоды составила 20600 грн.  

Сотрудники прокуратуры и СБУ взяли злоумышленников еще в ноябре прошлого года во время очередной передачи денег. Операция проводилась возле одного из славянских супермаркетов. 

На сегодняшний день обвинительное заключение передано в суд. Обвиняемым вменяются противоправные действия,предусмотренные ч. 3 ст. 368  (получение неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение специальных технических средств для передачи информации) УК  Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 мая 2017

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

«Вольники» Славянска завоевали 10 наград

Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Серебряные медали Богданова и Гончарова

Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

В центральном парке облагораживают вход

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Также в разделе

Забрался в детский лагерь

— 28 апреля 2017 —

В Святогорске полицейские задержали взломщика, проникшего в детский оздоровительный лагерь. Сообщение о правонарушении поступило в Славянский отдел полиции около часу ночи 25 апреля. Сигнализировал сторож, который обнаружил на территории присутствие посторонних.

Читать далее ⇒

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

— 28 апреля 2017 —

Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.

Читать далее ⇒

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

— 27 апреля 2017 —

В течение суток на блокпостах Славянского района были задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступлений. 
Об этом сообщается в сводке Славянского горотдела полиции от 25 апреля.

Читать далее ⇒

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

— 26 апреля 2017 —

Полицейские задокументировали факт пересылки амфетамина. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, получателем незаконного груза оказался 28-летний житель Киева.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд»

В Славянский горрайонный суд передано дело директора лесхоза и лесника, которые попались на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

На Артема будут менять электросчетчики

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Подведены итоги конкурса по охране труда

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 мая 2017

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

«Вольники» Славянска завоевали 10 наград

Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Серебряные медали Богданова и Гончарова

Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

В центральном парке облагораживают вход

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top