Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

В Славянский горрайонный суд передано дело директора лесхоза и лесника, которые попались на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как установило следствие, директор госпредприятия «Славянское лесной хозяйство» получал от частного предпринимателя взятки. Взамен закрывал глаза на куплю-продажу древесины. К своим действиям он привлек и лесника предприятия.

По данным следователей, обвиняемые поставляли ЧП высококачественную древесину дуба. По документам же она шла как техническое сырье. Кроме того, товар отпускался в значительно большем объеме, чем указывалось в сопроводительных транспортных документах. Разницу предприниматель оплачивал отдельно. и, разумеется, в бюджет она не шла. Таким образом общая сумма неправомерной выгоды составила 20600 грн.

Сотрудники прокуратуры и СБУ взяли злоумышленников еще в ноябре прошлого года во время очередной передачи денег. Операция проводилась возле одного из славянских супермаркетов.

На сегодняшний день обвинительное заключение передано в суд. Обвиняемым вменяются противоправные действия,предусмотренные ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение специальных технических средств для передачи информации) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.