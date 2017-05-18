Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

Коминтерновский районный суд Харькова принял решение об отводе судебной коллегии, которая слушала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Теперь, после еще одного автоматического распределения, будет сформирована новая коллегия, и слушания начнутся заново. Это будет уже в четвертый раз.

О таком повороте 12 мая рассказал адвокат бывшей славянской градоначальницы Дмитрий Марченко. Позднее его слова подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам адвоката, ходатайство об отводе коллегии заявляла сторона защиты.

- Коминтерновский райсуд по нашему ходатайству решил вернуть обвинительный акт прокурору для приведения его в соответствие с нормами УПК. Прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд ее жалобу удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение, не указав при этом, что рассматривать должна новая коллегия судей. Вместе с тем УПК не допускает повторного рассмотрения дела судьями, чье решение было отменено апелляционным судом. Это и стало основанием для нашего ходатайства об отводе суда, - объяснил Дмитрий Марченко.

Также, по словам Дмитрия Марченко, европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Нели Штепы. Подтверждение этого пришло 14 мая. Как рассказал адвокат, жалоба касалась ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную прикосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека. К данным статьям он отнес «нечеловеческие условия содержания в СИЗО» и «нарушение всех разумных сроков рассмотрения дела».

- Теперь мы должны предоставить им копии всех решений судов, начиная с самого первого определения об аресте, - говорит Дмитрий Марченко.

Как дело было

Напомним, что Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

В ноябре 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда направила производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) для определения подсудности. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

В феврале 2016 года дело начали рассматривать заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Тогда вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины за неправомерные решения в отношении активистов революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов.

В январе нынешнего года гособвинители заявили отвод судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании Ежов заявил самоотвод. Ходатайство гособвинения и самоотвод коллегия удовлетворила в тот же день.

Далее сторона защиты заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде.