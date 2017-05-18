Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

|18 мая 2017
|Просмотров: 71
|
Коминтерновский районный суд Харькова принял решение об отводе судебной коллегии, которая слушала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Теперь, после еще одного автоматического распределения, будет сформирована новая коллегия, и слушания начнутся заново. Это будет уже в четвертый раз.
О таком повороте 12 мая рассказал адвокат бывшей славянской градоначальницы Дмитрий Марченко. Позднее его слова подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По словам адвоката, ходатайство об отводе коллегии заявляла сторона защиты.
- Коминтерновский райсуд по нашему ходатайству решил вернуть обвинительный акт прокурору для приведения его в соответствие с нормами УПК. Прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд ее жалобу удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение, не указав при этом, что рассматривать должна новая коллегия судей. Вместе с тем УПК не допускает повторного рассмотрения дела судьями, чье решение было отменено апелляционным судом. Это и стало основанием для нашего ходатайства об отводе суда, - объяснил Дмитрий Марченко.
Также, по словам Дмитрия Марченко, европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Нели Штепы. Подтверждение этого пришло 14 мая. Как рассказал адвокат, жалоба касалась ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную прикосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека. К данным статьям он отнес «нечеловеческие условия содержания в СИЗО» и «нарушение всех разумных сроков рассмотрения дела».
- Теперь мы должны предоставить им копии всех решений судов, начиная с самого первого определения об аресте, - говорит Дмитрий Марченко.
Напомним, что Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
В ноябре 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда направила производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) для определения подсудности. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.
В феврале 2016 года дело начали рассматривать заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Тогда вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины за неправомерные решения в отношении активистов революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов.
В январе нынешнего года гособвинители заявили отвод судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании Ежов заявил самоотвод. Ходатайство гособвинения и самоотвод коллегия удовлетворила в тот же день.
Далее сторона защиты заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде.
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
— 18 мая 2017 —
Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.
— 12 мая 2017 —
Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.
— 8 мая 2017 —
Проверяя поступившую информацию, в одном из нежилых зданий Святогорска полицейские обнаружили оружейный схрон.
— 5 мая 2017 —
Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.
Приветствую, гость! Вход
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз»
Коминтерновский районный суд Харькова принял решение об отводе судебной коллегии, которая слушала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Теперь, после еще одного автоматического распределения, будет сформирована новая коллегия, и слушания начнутся заново. Это будет уже в четвертый раз.