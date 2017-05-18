Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

|18 мая 2017
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Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.
Плачущую посреди улицы девочку обнаружила вечером 11 мая 24-летняя жительница Славянска. Выяснив, что малышка потерялась, девушка попробовала помочь ей самостоятельно. Когда это не удалось, обратилась в полицию. Расспросив «потеряшку», правоохранители узнали, что с мамой и старшей сестрой они приехали в центр города, сидели в кафе. Куда делись взрослые потом, маленькая девочка не знала. Она сообщила свое имя, имена мамы и сестренки. Но ни адреса, ни фамилии назвать не могла. славянский горотдел обратился ко всем жителям Славянска с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Уже на следующий день стала поступать информация. Горожане сообщили адрес и мобильный телефон матери девочки. Но по данному адресу никого не было, номер не отвечал. Поиски продолжались.
Объявления в СМИ и соцсетях дали результаты. Через два дня в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что видела похожую женщину с ребенком во дворе своей многоэтажки. Прибывший наряд патрульной полиции женщину уже не застал, однако, отработав прилегающую территорию, ее все же разыскали.
В разговоре с матерью потерявшейся девочки выяснилось, что 11 мая она продала свой мобильный телефон и «отдыхала» на вырученные деньги в одном из городских кафе. Около 20:00, когда опьянение размыло контроль над ситуацией, заметила, что ее младшая дочь куда-то пропала. По словам женщины, сообщать в полицию об этом она не стала, поскольку боялась, что ее лишат родительских прав. По словам горе-мамаши, она пыталась найти ребенка самостоятельно.
В тот день, когда малышка потерялась, семья съехала со съемной квартиры. Денег на аренду другого помещения не было, и мама со старшей, 9-летней дочерью несколько дней жила на улице. Стоит добавить, что семья относится к разряду неблагополучных: мать злоупотребляет алкоголем, а отец уже полгода пребывает в РФ.
В настоящее время обе девочки находятся в Центре социально-психологической реабилитации, куда их направили сотрудники ювенальной полиции. В отношении их матери открыто административное производство по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). На основании подготовленного полицейскими представления, неблагополучную семью поставят на учет в отдел по делам детей Славянского городского совета.
Полицейские просят славянцев не игнорировать известные им факты злостного невыполнения родителями своих обязанностей и сообщать о подобных случаях по телефонам: «102» или 0-800-505-102.
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• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
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12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
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Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.