 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex







Loading...

Фотофакт

Активный выходной

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Павел Коротенко
18 мая 2017 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.

Плачущую посреди улицы девочку обнаружила вечером 11 мая 24-летняя жительница Славянска. Выяснив, что малышка потерялась, девушка попробовала помочь ей самостоятельно. Когда это не удалось, обратилась в полицию. Расспросив «потеряшку», правоохранители узнали, что с мамой и старшей сестрой они приехали в центр города, сидели в кафе. Куда делись взрослые потом, маленькая девочка не знала. Она сообщила свое имя, имена мамы и сестренки. Но ни адреса, ни фамилии назвать не могла. славянский горотдел обратился ко всем жителям Славянска с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Уже на следующий день стала поступать информация. Горожане сообщили адрес и мобильный телефон матери девочки. Но по данному адресу никого не было, номер не отвечал. Поиски продолжались. 

Объявления в СМИ и соцсетях дали результаты. Через два дня в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что видела похожую женщину с ребенком во дворе своей многоэтажки. Прибывший наряд патрульной полиции женщину уже не застал, однако, отработав прилегающую территорию, ее все же разыскали. 

В разговоре с матерью потерявшейся девочки выяснилось, что 11 мая она продала свой мобильный телефон и «отдыхала» на вырученные деньги в одном из городских кафе. Около 20:00, когда опьянение размыло контроль над ситуацией, заметила, что ее младшая дочь куда-то пропала. По словам женщины, сообщать в полицию об этом она не стала, поскольку боялась, что ее лишат родительских прав. По словам горе-мамаши, она пыталась найти ребенка самостоятельно.

В тот день, когда малышка потерялась, семья съехала со съемной квартиры. Денег на аренду другого помещения не было, и мама со старшей, 9-летней дочерью несколько дней жила на улице. Стоит добавить, что семья относится к разряду неблагополучных: мать злоупотребляет алкоголем, а отец уже полгода пребывает в РФ. 

В настоящее время обе девочки находятся в Центре социально-психологической реабилитации, куда их направили сотрудники ювенальной полиции. В отношении их матери открыто административное производство по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). На основании подготовленного полицейскими представления, неблагополучную семью поставят на учет в отдел по делам детей Славянского городского совета.

Полицейские просят славянцев не игнорировать известные им факты злостного невыполнения родителями своих обязанностей и сообщать о подобных случаях по телефонам: «102» или 0-800-505-102.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Дебютная победа ФК «Славянск»

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

11 мая 2017

В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице

День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

Детский пленэр возродил «Синього птаха»

Также в разделе

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

— 18 мая 2017 —

Коминтерновский районный суд Харькова принял решение об отводе судебной коллегии, которая слушала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Теперь, после еще одного автоматического распределения, будет сформирована новая коллегия, и слушания начнутся заново. Это будет уже в четвертый раз.

Читать далее ⇒

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

— 12 мая 2017 —

Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.

Читать далее ⇒

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

— 8 мая 2017 —

Проверяя поступившую информацию, в одном из нежилых зданий Святогорска полицейские обнаружили оружейный схрон.

Читать далее ⇒

Перепутал, убил и пытался сжечь

— 5 мая 2017 —

Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»»

Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Негеттские занятия

Притяженье с земли

Чемоданные настроения

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 мая 2017

В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана

Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»

Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз

«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

«Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»

Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея

Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»

Негеттские занятия

17 мая 2017

Почему в городе проблемы с водой

Минус один блокпост

16 мая 2017

Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Шестой чемпионский титул «Челси»

Дебютная победа ФК «Славянск»

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

11 мая 2017

В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице

День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

Детский пленэр возродил «Синього птаха»

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top