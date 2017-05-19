|19 мая 2017
|Просмотров: 7
|
Только за один день в Славянске злоумышленники обокрали 5 машин. Как ообщает пресс-служба горотдела полиции, в одном из случаев они воспользовались «сканером», в остальных просто разбивали стекло. Жертвами правонарушителей стали жители мкр-на Артема и центральной части города.
Так, 50-летний мужчина сообщил полицейским, что оставил на ночь свой автомобиль «Ford» без присмотра возле подъезда, а утром обнаружил разбитое водительское стекло и отсутствие аккумулятора. Аналогичные ситуации произошли и с 40-летней обладательницей «Chevrolet», и 55-летним хозяином «ВАЗ-2101», который лишился не только аккумулятора, но и 3 тысяч гривен, лежавших в бардачке. Во всех перечисленных случаях машины не были оборудованы сигнализацией.
В этот же день была зафиксирована попытка похитить имущества из автомобиля «Mazda», но злодеев спугнула сработавшая охранная сигнализация. К сожалению, такое же устройство не спасло от ограбления 52-летнюю автолюбительницу, которая оставила свою машину возле магазина. Вернувшись, женщина обнаружила, что автомобиль открыт, а из его салона исчез «iPad». Скорее всего, предполагают правоохранители, злоумышленники воспользовались сканером - устройством для электронного взлома сигнализаций.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.185 «Кража» УК Украины. Руководство Славянского ГО обращается к владельцам автотранспорта с просьбой усилить бдительность и не оставлять транспортные средства в неохраняемых местах без присмотра.
19 мая 2017
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
— 18 мая 2017 —
Почти двое суток понадобилось полицейским, чтобы найти 35-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла свою дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Славянского горотдела полиции.
— 18 мая 2017 —
Коминтерновский районный суд Харькова принял решение об отводе судебной коллегии, которая слушала дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Теперь, после еще одного автоматического распределения, будет сформирована новая коллегия, и слушания начнутся заново. Это будет уже в четвертый раз.
— 12 мая 2017 —
Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.
— 8 мая 2017 —
Проверяя поступившую информацию, в одном из нежилых зданий Святогорска полицейские обнаружили оружейный схрон.
Приветствую, гость! Вход
19 мая 2017
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На Артема и в центре - снова автоворы»
Только за один день в Славянске злоумышленники обокрали 5 машин. Как ообщает пресс-служба горотдела полиции, в одном из случаев они воспользовались «сканером», в остальных просто разбивали стекло. Жертвами правонарушителей стали жители мкр-на Артема и центральной части города.