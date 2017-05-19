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Фотофакт

Активный выходной

На Артема и в центре - снова автоворы

Павел Коротенко
19 мая 2017 Просмотров: 7 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Только за один день в Славянске злоумышленники обокрали 5 машин. Как ообщает пресс-служба горотдела полиции, в одном из случаев они воспользовались «сканером», в остальных просто разбивали стекло. Жертвами правонарушителей стали жители мкр-на Артема и центральной части города.

Так, 50-летний мужчина сообщил полицейским, что оставил на ночь свой автомобиль «Ford» без присмотра возле подъезда, а утром обнаружил разбитое водительское стекло и отсутствие аккумулятора. Аналогичные ситуации произошли и с 40-летней обладательницей «Chevrolet», и 55-летним хозяином «ВАЗ-2101», который лишился не только аккумулятора, но и 3 тысяч гривен, лежавших в бардачке. Во всех перечисленных случаях машины не были оборудованы сигнализацией. 

В этот же день была зафиксирована попытка похитить имущества из автомобиля «Mazda», но злодеев спугнула сработавшая охранная сигнализация. К сожалению, такое же устройство не спасло от ограбления 52-летнюю автолюбительницу, которая оставила свою машину возле магазина. Вернувшись, женщина обнаружила, что автомобиль открыт, а из его салона исчез «iPad». Скорее всего, предполагают правоохранители, злоумышленники воспользовались сканером - устройством для электронного взлома сигнализаций.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.185 «Кража» УК Украины. Руководство Славянского ГО обращается к владельцам автотранспорта с просьбой усилить бдительность и не оставлять транспортные средства в неохраняемых местах без присмотра.

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Комментарии к статье «На Артема и в центре - снова автоворы»

Только за один день в Славянске злоумышленники обокрали 5 машин. Как ообщает пресс-служба горотдела полиции, в одном из случаев они воспользовались «сканером», в остальных просто разбивали стекло. Жертвами правонарушителей стали жители мкр-на Артема и центральной части города.

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