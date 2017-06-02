В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Как сообщает пресс-служба подразделения, в ходе отработки мкр-на Артема полицейские обратили внимание на парня, продающего сигареты на рынке «Лесной». Увидев представителей закона, молодой человек начал спешно сворачивать торговлю, чем и привлек к себе внимание. Тревога 17-летнего славянца объяснилась тем, что продаваемый товар был похищен им в киоске «Табакерка», расположенном в центре города. Кражу парень совершил не сам, а с двумя ровесниками. Тогда им удалось украсть продукции на 20 тыс. грн.

Расследуя данное правонарушение, оперативники установили причастность подростков и к другим нарушениям закона. В апреле они украли из торгового бутика ноутбук. Спустя некоторое время проникли на территорию церкви, откуда вынесли видеокамеру и обогреватели. Вкусив прелесть «легкой наживы», шайка обчистила еще один магазин, в котором поживилась одеждой и деньгами. Отдельное направление «работы» - кражи из автомобилей, которыми занимались двое членов группы. Ребята, несмотря на юный возраст, ранее уже были судимы и имели определенный криминальный опыт, позволявший им достаточно долго избегать задержания.

По всем установленным фактам проводится досудебное расследование по 185-й статье УК Украины (кража). Наказанием за нее может стать лишение свободы на срок до 6 лет. Также поверяется возможная причастность задержанных к аналогичным эпизодам.