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Фотофакт

Площадка для детства

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Павел Коротенко
2 июня 2017 Просмотров: 8 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали троих подростков, совершивших несколько дерзких краж.

Как сообщает пресс-служба подразделения, в ходе отработки мкр-на Артема полицейские обратили внимание на парня, продающего сигареты на рынке «Лесной». Увидев представителей закона, молодой человек начал спешно сворачивать торговлю, чем и привлек к себе внимание. Тревога 17-летнего славянца объяснилась тем, что продаваемый товар был похищен им в киоске «Табакерка», расположенном в центре города. Кражу парень совершил не сам, а с двумя ровесниками. Тогда им удалось украсть продукции на 20 тыс. грн.

Расследуя данное правонарушение, оперативники установили причастность подростков и к другим нарушениям закона. В апреле они украли из торгового бутика ноутбук. Спустя некоторое время проникли на территорию церкви, откуда вынесли видеокамеру и обогреватели. Вкусив прелесть «легкой наживы», шайка обчистила еще один магазин, в котором поживилась одеждой и деньгами. Отдельное направление «работы» - кражи из автомобилей, которыми занимались двое членов группы. Ребята, несмотря на юный возраст, ранее уже были судимы и имели определенный криминальный опыт, позволявший им достаточно долго избегать задержания. 

По всем установленным фактам проводится досудебное расследование по 185-й статье УК Украины (кража). Наказанием за нее может стать лишение свободы на срок до 6 лет. Также поверяется возможная причастность задержанных к аналогичным эпизодам.

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Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали троих подростков, совершивших несколько дерзких краж.

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Цирк уехал, свалка осталась

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

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Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

Небезбашенные

31 мая 2017

Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку

Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер

Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

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Франческо Тотти попрощался с «Ромой»

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Новое достижение «Манчестер Юнайтед»

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