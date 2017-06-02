В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

|2 июня 2017
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Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали троих подростков, совершивших несколько дерзких краж.
Как сообщает пресс-служба подразделения, в ходе отработки мкр-на Артема полицейские обратили внимание на парня, продающего сигареты на рынке «Лесной». Увидев представителей закона, молодой человек начал спешно сворачивать торговлю, чем и привлек к себе внимание. Тревога 17-летнего славянца объяснилась тем, что продаваемый товар был похищен им в киоске «Табакерка», расположенном в центре города. Кражу парень совершил не сам, а с двумя ровесниками. Тогда им удалось украсть продукции на 20 тыс. грн.
Расследуя данное правонарушение, оперативники установили причастность подростков и к другим нарушениям закона. В апреле они украли из торгового бутика ноутбук. Спустя некоторое время проникли на территорию церкви, откуда вынесли видеокамеру и обогреватели. Вкусив прелесть «легкой наживы», шайка обчистила еще один магазин, в котором поживилась одеждой и деньгами. Отдельное направление «работы» - кражи из автомобилей, которыми занимались двое членов группы. Ребята, несмотря на юный возраст, ранее уже были судимы и имели определенный криминальный опыт, позволявший им достаточно долго избегать задержания.
По всем установленным фактам проводится досудебное расследование по 185-й статье УК Украины (кража). Наказанием за нее может стать лишение свободы на срок до 6 лет. Также поверяется возможная причастность задержанных к аналогичным эпизодам.
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• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
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• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
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• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
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Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали троих подростков, совершивших несколько дерзких краж.