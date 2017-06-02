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Фотофакт

Площадка для детства

В Славянске задержали кладбищенских воров

Светлана Вьюниченко
2 июня 2017 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Неравнодушный славянец помог задержать кладбищенских вандалов. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

Двое подельников, 1984 и 1978 годов рождения демонтировали металлические столы и скамейки возле могил. При этом старший из них находился под воздействием наркотиков. Это увидел 40-летний славянец, который возле кладбища выгуливал собаку. Мужчина позвонил в полицию. Наряд приехал очень быстро. Это позволило задержать злоумышленников, когда они грузили в машину раскуроченные лавки и столы. как минимум, они успели осквернить три места захоронения.

Сейчас подельники привлекают к ответственности по ч. 1 ст. 297 «Надругательство над могилой» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. На данном этапе полиция проверяет их на причастность к совершению аналогичных правонарушений. 

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Неравнодушный славянец помог задержать кладбищенских вандалов. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

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