|2 июня 2017
|Просмотров: 79
|
Неравнодушный славянец помог задержать кладбищенских вандалов. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.
Двое подельников, 1984 и 1978 годов рождения демонтировали металлические столы и скамейки возле могил. При этом старший из них находился под воздействием наркотиков. Это увидел 40-летний славянец, который возле кладбища выгуливал собаку. Мужчина позвонил в полицию. Наряд приехал очень быстро. Это позволило задержать злоумышленников, когда они грузили в машину раскуроченные лавки и столы. как минимум, они успели осквернить три места захоронения.
Сейчас подельники привлекают к ответственности по ч. 1 ст. 297 «Надругательство над могилой» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. На данном этапе полиция проверяет их на причастность к совершению аналогичных правонарушений.
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
— 2 июня 2017 —
Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали троих подростков, совершивших несколько дерзких краж.
— 31 мая 2017 —
Ленинский районный суд Харькова продлил меру пресечения для бывшей славянской градоначальницы Нели Штепы на два месяца - до 25 июля.
— 30 мая 2017 —
На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.
— 25 мая 2017 —
Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает, что за пособничество террористам правоохранители задержали трех человек. В их отношении подозреваемых проводится оперативная проверка.
Приветствую, гость! Вход
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске задержали кладбищенских воров»
Неравнодушный славянец помог задержать кладбищенских вандалов. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.