В Славянске задержали кладбищенских воров

Двое подельников, 1984 и 1978 годов рождения демонтировали металлические столы и скамейки возле могил. При этом старший из них находился под воздействием наркотиков. Это увидел 40-летний славянец, который возле кладбища выгуливал собаку. Мужчина позвонил в полицию. Наряд приехал очень быстро. Это позволило задержать злоумышленников, когда они грузили в машину раскуроченные лавки и столы. как минимум, они успели осквернить три места захоронения.

Сейчас подельники привлекают к ответственности по ч. 1 ст. 297 «Надругательство над могилой» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. На данном этапе полиция проверяет их на причастность к совершению аналогичных правонарушений.