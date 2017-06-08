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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На перекрестке дорог «Лиман - Бахмут - Горловка» и «Доброполье - Лиман» 5 июня столкнулись автомобили «Skoda fabia» и «Geely».

По данным Славянского горотдела полиции, 43-летняя водитель «Шкоды», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении «Джили» под управлением 61-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель и 52-летняя пассажирка «Джили» и 68-летняя пассажирка «Шкоды». Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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Комментарии к статье «В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека»

На перекрестке дорог «Лиман - Бахмут - Горловка» и «Доброполье - Лиман» 5 июня столкнулись автомобили «Skoda fabia» и «Geely».

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