В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека

На перекрестке дорог «Лиман - Бахмут - Горловка» и «Доброполье - Лиман» 5 июня столкнулись автомобили «Skoda fabia» и «Geely».

По данным Славянского горотдела полиции, 43-летняя водитель «Шкоды», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении «Джили» под управлением 61-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель и 52-летняя пассажирка «Джили» и 68-летняя пассажирка «Шкоды». Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).