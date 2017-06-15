|15 июня 2017
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Ленинский районный суд Харькова перешел к слушанию по существу дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. Очередное заседание состоялось 7 июня.
На нем представители прокуратуры полностью зачитали обвинительный акт, а суд определил порядок слушания производства. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Теперь, согласно решению, слушание начнется с допроса обвиняемой. Это должно произойти 22 июня. После этого состоится допрос свидетелей обвинения, потом - свидетелей защиты. В последнюю очередь суд изучит письменные и видеодоказательства, которые есть в производстве.
Напомним, что дело Нели Штепы будет слушаться по существу в 4 раз. Экс-мэра Славянска обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
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• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
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• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
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• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
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Комментарии к статье «Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы»
Ленинский районный суд Харькова перешел к слушанию по существу дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. Очередное заседание состоялось 7 июня.