Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

На нем представители прокуратуры полностью зачитали обвинительный акт, а суд определил порядок слушания производства. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Теперь, согласно решению, слушание начнется с допроса обвиняемой. Это должно произойти 22 июня. После этого состоится допрос свидетелей обвинения, потом - свидетелей защиты. В последнюю очередь суд изучит письменные и видеодоказательства, которые есть в производстве.

Напомним, что дело Нели Штепы будет слушаться по существу в 4 раз. Экс-мэра Славянска обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.