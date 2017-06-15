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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

Светлана Вьюниченко
15 июня 2017 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ленинский районный суд Харькова перешел к слушанию по существу дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. Очередное заседание состоялось 7 июня.

На нем представители прокуратуры полностью зачитали обвинительный акт, а суд определил порядок слушания производства. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. 

Теперь, согласно решению, слушание начнется с допроса обвиняемой. Это должно произойти 22 июня. После этого состоится допрос свидетелей обвинения, потом - свидетелей защиты. В последнюю очередь суд изучит письменные и видеодоказательства, которые есть в производстве.

Напомним, что дело Нели Штепы будет слушаться по существу в 4 раз. Экс-мэра Славянска обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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Комментарии к статье «Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы»

Ленинский районный суд Харькова перешел к слушанию по существу дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. Очередное заседание состоялось 7 июня.

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