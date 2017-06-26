Полиция взяла на контроль мотоциклистов

|26 июня 2017
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Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.
Особое внимание уделяют водителям, которые игнорируют правила проезда перекрестков, обгона, управляют мототранспортом в состоянии опьянения, а также без водительского удостоверения.
Правоохранители отмечают, что ежегодно на территории Славянска, Лимана и их районов в летнее время наблюдается рост ДТП с участием мотоциклов и скутеров. Комплекс проводимых профилактических мероприятий призван уберечь жизни мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.
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• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
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23 июня 2017
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• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
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• В Богородичном женщина убила сожителя
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• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
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• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
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• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
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Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.