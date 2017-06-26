Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Особое внимание уделяют водителям, которые игнорируют правила проезда перекрестков, обгона, управляют мототранспортом в состоянии опьянения, а также без водительского удостоверения.

Правоохранители отмечают, что ежегодно на территории Славянска, Лимана и их районов в летнее время наблюдается рост ДТП с участием мотоциклов и скутеров. Комплекс проводимых профилактических мероприятий призван уберечь жизни мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.