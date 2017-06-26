 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Молодежные увлечения

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Светлана Вьюниченко
26 июня 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Особое внимание уделяют водителям, которые игнорируют правила проезда перекрестков, обгона, управляют мототранспортом в состоянии опьянения, а также без водительского удостоверения. 

Правоохранители отмечают, что ежегодно на территории Славянска, Лимана и их районов в летнее время наблюдается рост ДТП с участием мотоциклов и скутеров. Комплекс проводимых профилактических мероприятий призван уберечь жизни мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июня 2017

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Молодежные увлечения

23 июня 2017

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

Заработают ли светофоры на Вольной

Новые детские площадки жэки возьмут на баланс

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Также в разделе

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

— 26 июня 2017 —

В мкр-не Артема 23 июня, около 19:00, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. проверяет все обстоятельства ДТП.

Читать далее ⇒

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

— 22 июня 2017 —

На прошлой неделе неизвестные пытались взломать официальный сайт КП «Славгорводоканал» slavvoda.dn.ua. Представители предприятия утверждают, что целью злоумышленников были персональные данные абонентов в «Личном кабинете».

Читать далее ⇒

Что такое пробация и какова ее цель

— 22 июня 2017 —

Система наказаний, не связанная с лишением свободы, существует в Украине давно. В ее арсенале - запрет занимать определенные должности, общественные работы и т. п. 

Читать далее ⇒

В Богородичном женщина убила сожителя

— 22 июня 2017 —

Жительница села Богородичное смертельно ранила своего сожителя. О трагедии правоохранительные органы известили случайные свидетели – сестра погибшего 
и ее муж.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Полиция взяла на контроль мотоциклистов »

Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Заработают ли светофоры на Вольной

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Не медлите с заявлениями на монетизацию

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Свет в окошке

Российский связной

Прямая речь

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Кубок Конфедераций стартовал в России

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июня 2017

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Молодежные увлечения

23 июня 2017

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

Заработают ли светофоры на Вольной

Новые детские площадки жэки возьмут на баланс

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top