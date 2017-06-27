Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой

|27 июня 2017
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Шестилетняя Алина Васютина из города Горняк, расположенного недалеко от Селидово, найдена мертвой в подвале полузаброшенного дома. Перед смертью над ребенком издевались и, по всей видимости, изнасиловали. Поиски, продолжавшиеся более недели, завершились страшной находкой 26 июня в 21:30.
Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал заместитель главы Нацполиции Украины, начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Девочку искали с вечера 19 июня. В Горняке был развернут мобильный поисковый штаб. В поисках были задействованы 200 сотрудников полиции, в том числе - и работники Славянского ГО, 100 нацгвардейцев, кинологи, работники МСЧ, водолазы, коммунальники, волонтеры, местные шахтеры. За это время они успели прочесать более 80 км лесополосы, проверить 50 улиц, обследовать территорию бывшего завода с канализационными колодцами, шахтные отвалы, 4 водоема, дачные массивы. Полицейские опросили 1840 граждан, проверили 1090 домовладений, 195 брошенных домов. В одном из них и обнаружили Алину.
33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, уже задержан. Вячеслав Аброськин назвал его «особью мужского пола».
«Ночью он рассказал мне, что девочка сопротивлялась, плакала и угрожала ему мамой. Смерть ребенка была страшной», - написал главный полицейский области.
В последний день своей жизни, 19 июня, девочка собирала металлолом с другими детьми. Вернувшись домой около 14:00, она спросила разрешения у мамы сходить в магазин за мороженым, а после - на детскую площадку. Папа ребенка в это время спал. Купив мороженое, Алина действительно пошла кататься на качелях. Возвращаясь с детской площадки, встретила на перекрестке сверстника на велосипеде. Поговорив с мальчиком, она ушла. Как оказалось - навсегда.
Алина воспитывалась в не совсем благополучной семье, где родители злоупотребляют алкоголем. Она была младшей из 4 детей. У нее есть 15-летний брат и сестры - 11-ти и 8 лет. Стоит отметить, что родители заметили исчезновение младшей дочери лишь около 21:00. Тогда и обратились в полицию.
Пока шли поиски, полицейские смогли помочь другой малышке. В одном из местных «притонов» правоохранители обнаружили ребенка возрастом 1 год 9 месяцев. Девочка, приехавшая с матерью из Донецка, была одна в ужасных условиях, пока 23-летняя родительница гуляла на чьем-то дне рождения. Когда полицейские разыскали горе-мамашу, она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, и судьба оставленного ребенка беспокоила ее мало.
Помогали правоохранители и семье Алины. В доме силами полицейских и волонтеров успели сделать косметический ремонт. Хотели, чтобы, когда девочка вернется, ее ждали чистота и порядок. Но всего этого Алина уже не увидит.
Население Горняка - менее 15 тыс. человек, многие жители знают друг друга в лицо. Но, по словам Вячеслава Аброськина, особого рвения в поисках ребенка местные жители не проявляли.
«Кроме активной помощи городского головы Сергея Коваленко, 5-10 шахтеров. которые присоединились к нам по приказу директора шахты, и нескольких групп волонтеров, из местных нам почти никто не помогал в поисках. Только перешептывались, что мы ищем не Алину, а дочку важного чиновника. Только на 8 сутки, когда мы нашли труп ребенка, стали собираться люди. У меня вопрос: а где вы были раньше?», - пишет генерал Аброськин.
Он призывает население области не быть равнодушными: «Сегодня поглумились над Алиной Васютиной. Никто не знает, чья дочка будет следующей».
Добавим, что, по информации отдела коммуникаций полиции Донецкой области, с начала года в полицию поступило 255 заявлений о побеге или пропаже детей. 239 (93%) из маленьких потеряшек были найдены в течение первых 24 часов после обращения. На сегодняшний день в розыске остаются 8 детей, шестеро из них, по имеющейся у полицейских информации, находятся на оккупированной территории. Еще один мальчик выехал с матерью за границу. Судьба 17-летнего Владислава Герасимова из Славянска пока неизвестна.
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• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
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• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
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• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
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• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
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Комментарии к статье «Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой»
Шестилетняя Алина Васютина из города Горняк, расположенного недалеко от Селидово, найдена мертвой в подвале полузаброшенного дома. Перед смертью над ребенком издевались и, по всей видимости, изнасиловали. Поиски, продолжавшиеся более недели, завершились страшной находкой 26 июня в 21:30.