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Фотофакт

Славянск после оккупации

Суд в четвертый раз слушает свидетелей по делу Штепы

Светлана Вьюниченко
6 июля 2017 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ленинский райсуд Харькова отказался изменить меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы и оставил ее под стражей. Такое решение было принято на заседании судейской коллегии, проходившем 4 июля.

Изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей просила сторона защиты. 

- Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения, поскольку прокуратура во всех ходатайствах о продлении ареста не обосновывает необходимость содержания Нели Игоревны под стражей. Нет факта, подтвержденного обвинения, на основании которого она должна содержаться под стражей в соответствии с действующим УПК. Прокуратура не указывает ни на какие риски. Она должна обосновывать необходимость продления каждый раз, и каждый раз она этого не делает, - говорит адвокат подсудимой Дмитрий Марченко.

Генпрокуратура, в свою очередь, обосновывая содержание под стражей, указывает на тяжесть статьи, которую инкриминируют Неле Штепе. Также сторона обвинения считает, что, если мера пресечения будет изменена, существует угроза того, что подсудимая покинет Украину.  

Кроме данного вопроса, на заседании был выслушан один из свидетелей обвинения. По словам адвоката обвиняемой Александра Тананакина, он «ничего конкретного не сказал». Более того, остальные из заявленных свидетелей просто не явились. 

В связи с этим следующее слушание было назначено на 20 июля. Для ускорения дела последующие заседания должны состояться 21 и 24 числа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на них планируется продолжить допрос свидетелей.

наша справка

Дело экс-градоначальницы Славянска слушается в четвертый раз. Неля Штепа была задержана в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Своей вины она не признает.

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Комментарии к статье «Суд в четвертый раз слушает свидетелей по делу Штепы»

Ленинский райсуд Харькова отказался изменить меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы и оставил ее под стражей. Такое решение было принято на заседании судейской коллегии, проходившем 4 июля.

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