За поддержку террористов в соцсетях двое славянцев сядут на 5 лет

На официальном сайте прокуратуры Донецкой области появилась информация о том, что двое жителей Славянска признаны виновными в антигосударственной деятельности.

Апелляционный суд Донецкой области признал двух славянцев виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В ходе судебных слушаний подтвердилась информация о том, что в 2014 году фигуранты создали в социальной сети «ВКонтакте» несколько групп, через которые распространяли материалы антиукраинского характера и осуществляли информационную поддержку так называемых «ДНР» и «ЛНР». В юридической плоскости их действия квалифицируются как содействие попыткам захватить территорию и изменить государственные границы Украины. Противоправной деятельностью последователи пресловутого «русского мира» занимались до апреля 2015 года, когда их «работу» приостановили сотрудники СБУ. По ходатайству прокуратуры обоих злоумышленников арестовали.

Примечательно, что в суде обвиняемые своей вины не признали. Собранных следствием доказательств, тем не менее, оказалось достаточно для вынесения обоснованного приговора. Суд первой инстанции назначил славянцам наказание в виде 5 лет лишения свободы. После рассмотрения апелляции, поданной защитником обвиняемых, данное решение было оставлено в силе.