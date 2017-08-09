В Славянском районе пропала пенсионерка

Славянский отдел нацполиции обращается к жителям города и района с просьбой помочь в розыске пропавшей 92-летней жительницы Святогорска.

В последний раз женщину видели 17 июля, около 12:00, возле пансионата «Сосновый бор» в Святогорске. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пенсионерка страдает расстройствами памяти.

Пропавшую зовут Татьяна Михайловна Тер-Исалян, 25.12.1924 г. р. Приметы: на вид 90-95 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-седые, глаза светлые, на бровях просматривается пигментное пятно. На момент пропажи была одета в розовую кофту, бирюзовые брюки и белую рубашку в полоску.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте пребывания Татьяны Тер-Исалян, просят обращаться по телефонам 102, (066) 153-49-33, (063) 554-29-86 или звонить на «телефон доверия» - (050) 014-79-92.