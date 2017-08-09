Подъезды домов становятся опасными

Правоохранители Славянска задержали злоумышленника, напавшего на женщину в подъезде. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в дежурную часть подразделения обратилась 60-летняя местная жительница, которая заявила о совершенном в отношении нее правонарушении.

Нападению женщина подверглась в подъезде своего дома, возле шахты лифта. Злоумышленник несколько раз ударил ее головой об стену, после чего сорвал с шеи золотую цепочку с ладанкой и, не теряя времени, скрылся с места преступления.

Установить личность нападавшего полицейским позволила проверка состоящих на учете лиц и отработка возможных мест сбыта похищенного имущества. В результате правоохранители вышли на след ранее судимого 26-летнего славянца. Совершенные им действия подозреваемый объяснил отсутствием работы и средств к пропитанию. За отобранные у пострадавшей ювелирные изделия он выручил около 5 тыс. грн.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.