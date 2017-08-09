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Фотофакт

На страже правопорядка

За декаду из окон пятого этажа выпали два ребенка

Светлана Вьюниченко
21 июля 2017 Просмотров: 983 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Славянске ЧП произошло в микрорайоне Артема.

В июле в Славянской оперативной зоне из окон многоэтажек выпали две девочки. К счастью дети остались живы. Сейчас они находятся под пристальным вниманием медиков.

 Об этом сообщила пресс-служба Славянского ГО. Характерно, что несчастные случаи произошли в благополучных семьях, где к детям относятся с любовью и вниманием. 

5 июля ЧП произошло в Лимане. В тот день 7-летняя девочка находилась под присмотром бабушки, пока родители были на работе. На некоторое время ребенок остался в комнате сам. Играя, девчушка забралась на подоконник, облокотилась о москитную сетку и выпала из окна пятого этажа. Девочку доставили в больницу с диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота сотрясение головного мозга». 

14 июля беда пришла в славянскую семью. Проснувшись утром, полуторагодовалая малышка выбралась из манежа на стол. С него переползла на подоконник. А дальше можно копировать предыдущую историю - оперлась на москитную сетку и выпала из окна 5 этажа. Родители в этот момент находились в соседней комнате.

Сообщение о ЧП поступило около 8:30 утра. Ребенка доставили в травматологическое отделение. 

В обоих случаях, как сообщают полицейские, падение девочек ничто не смягчало. То, что они остались живы, можно отнести к счастливым случайностям. 

- Не забывайте о том, что современные окна, даже в режиме проветривания, могут быть смертельно опасны для ребенка. Не оставляйте детей одних в комнате, если открыто окно. Не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не играйте с ребенком на подоконнике, не приучайте сидеть на нем. Установите замки, блокираторы или фиксаторы, которые не позволят открыть окно. Если есть возможность установите на окна решетки. Это позволит избежать трагедии, - советуют правоохранители.

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Комментарии к статье «За декаду из окон пятого этажа выпали два ребенка»

В июле в Славянской оперативной зоне из окон многоэтажек выпали две девочки. К счастью дети остались живы. Сейчас они находятся под пристальным вниманием медиков.

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