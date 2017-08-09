За декаду из окон пятого этажа выпали два ребенка

|21 июля 2017
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В июле в Славянской оперативной зоне из окон многоэтажек выпали две девочки. К счастью дети остались живы. Сейчас они находятся под пристальным вниманием медиков.
Об этом сообщила пресс-служба Славянского ГО. Характерно, что несчастные случаи произошли в благополучных семьях, где к детям относятся с любовью и вниманием.
5 июля ЧП произошло в Лимане. В тот день 7-летняя девочка находилась под присмотром бабушки, пока родители были на работе. На некоторое время ребенок остался в комнате сам. Играя, девчушка забралась на подоконник, облокотилась о москитную сетку и выпала из окна пятого этажа. Девочку доставили в больницу с диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота сотрясение головного мозга».
14 июля беда пришла в славянскую семью. Проснувшись утром, полуторагодовалая малышка выбралась из манежа на стол. С него переползла на подоконник. А дальше можно копировать предыдущую историю - оперлась на москитную сетку и выпала из окна 5 этажа. Родители в этот момент находились в соседней комнате.
Сообщение о ЧП поступило около 8:30 утра. Ребенка доставили в травматологическое отделение.
В обоих случаях, как сообщают полицейские, падение девочек ничто не смягчало. То, что они остались живы, можно отнести к счастливым случайностям.
- Не забывайте о том, что современные окна, даже в режиме проветривания, могут быть смертельно опасны для ребенка. Не оставляйте детей одних в комнате, если открыто окно. Не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не играйте с ребенком на подоконнике, не приучайте сидеть на нем. Установите замки, блокираторы или фиксаторы, которые не позволят открыть окно. Если есть возможность установите на окна решетки. Это позволит избежать трагедии, - советуют правоохранители.
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8 августа 2017
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• Брусничка отреагировала на предупреждение
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Комментарии к статье «За декаду из окон пятого этажа выпали два ребенка»
В июле в Славянской оперативной зоне из окон многоэтажек выпали две девочки. К счастью дети остались живы. Сейчас они находятся под пристальным вниманием медиков.