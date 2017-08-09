Славянский отдел охраны – лучший в области

На базе Славянского межрайонного отдела полиции охраны 20 и 21 июля прошли областные соревнования «Лучший по профессии».

В состав команд входили 3 сотрудника – младший инспектор, полицейский-водитель и полицейский группы реагирования. Программа включала отработку вводного задания для проверки уровня тактико-специальной подготовки, бег на 100 и 1000 метров, подтягивание на перекладине, скоростное маневрирование на автомобиле, стрельбу из табельного оружия.

В командном зачете первое место завоевала команда Славянского межрайонного отдела полиции охраны. Второе заняла команда Покровского отдела, третье - Бахмутского. В личном зачете первые места также заняли представители Славянского МО. Теперь славянцам предстоит отстаивать честь Донецкой области на соревнованиях среди областных управлений полиции охраны.

Во второй день соревнований представители областного аппарата Управления полиции охраны в Донецкой области во главе с начальником УПО, полковником полиции Сергеем Приляпой подвели итоги работы подразделений в первом полугодии 2017 года. По их результатам Донецкое управление охранной полиции заняло четвертое место в Украине.

Отличившиеся сотрудники подразделений были премированы и награждены ценными подарками.