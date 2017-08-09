Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Вернувшись домой, мужчина увидел, что его собака растерзала трех гусей. Чтобы «наказать» животное, он привязал веревкой к машине и на большой скорости поехал по дороге. В результате полученных травм собака погибла.

Об этом жутком случае в полицию сообщил местный житель, который стал очевидцем происходящего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Подобные действия влекут за собой штрафом до 50-ти не облагаемых минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев.