 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

На страже правопорядка

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Антон Скворцов
4 августа 2017 Просмотров: 425 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полиция Славянска расследует факт жестокого убийства животного, который совершил житель частного домовладения.

Вернувшись домой, мужчина увидел, что его собака растерзала трех гусей. Чтобы «наказать» животное, он привязал веревкой к машине и на большой скорости поехал по дороге. В результате полученных травм собака погибла.

Об этом жутком случае в полицию сообщил местный житель, который стал очевидцем происходящего. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Подобные действия влекут за собой штрафом до 50-ти не облагаемых минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

Также в разделе

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

— 4 августа 2017 —

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Славянского горотдела полиции. Примечательно, что после деоккупации северной части области, двое мужчин сбежали в РФ, а вернувшись, пытались скрываться от правосудия.

Читать далее ⇒

Обновленный тент сцены снова испортили

— 4 августа 2017 —

Новым участкам покрытия сцены на центральной площади Славянска удалось «продержаться» в первозданном состоянии ровно три месяца. Недавно их испортили.

Читать далее ⇒

Славянский отдел охраны – лучший в области

— 28 июля 2017 —

На базе Славянского межрайонного отдела полиции охраны 20 и 21 июля прошли областные соревнования «Лучший по профессии». 

Читать далее ⇒

Обворовал работодателя

— 28 июля 2017 —

Кражу имущества на частном предприятии, о котором в полицию сообщил его 45-летний собственник, правоохранители раскрыли в течение дня. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам»

Полиция Славянска расследует факт жестокого убийства животного, который совершил житель частного домовладения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Всё горел огонёк

Природовъедение

Старый знакомый

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top