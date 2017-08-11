Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы

|11 августа 2017
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Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, на днях силовики задержали 59-летнего местного жителя, который в период оккупации работал на незаконное вооруженное формирование в качестве тракториста-эскаваторщика.
Следствием установлено, что в апреле 2014 года мужчину завербовал его сын, который числился «командиром разведроты». Своего отца, работавшего ранее трактористом и экскаваторщиком, тот устроил в строительную бригаду, где фигурант активно участвовал в строительстве оборонительных укреплений – окопов и блиндажей. Приходилось ему рыть и могилы для захоронения «однополчан». При этом задержанный работал на технике, отобранной террористами у коммунальных предприятий Славянска.
После бегства из города бандформирований, мужчина переехал в РФ, а его сын отправился в Донецк. Последний, кстати, объявлен украинскими правоохранителями в розыск. Пробыв в России три года, отец «разведчика» тайно пересек границу и на попутках добрался домой. Около двух месяцев он прятался у себя в подвале, из которого выходил за продуктами только ночью. После получения силовиками оперативной информации о пребывании в городе очередного приспешника террористов, мужчину задержали.
Сейчас в его отношении открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.
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9 августа 2017
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• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
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• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
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Комментарии к статье «Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы»
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, на днях силовики задержали 59-летнего местного жителя, который в период оккупации работал на незаконное вооруженное формирование в качестве тракториста-эскаваторщика.