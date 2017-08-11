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Фотофакт

На страже правопорядка

Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы

Павел Коротенко
11 августа 2017 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, на днях силовики задержали 59-летнего местного жителя, который в период оккупации работал на незаконное вооруженное формирование в качестве тракториста-эскаваторщика.

Следствием установлено, что в апреле 2014 года мужчину завербовал его сын, который числился «командиром разведроты». Своего отца, работавшего ранее трактористом и экскаваторщиком, тот устроил в строительную бригаду, где фигурант активно участвовал в строительстве оборонительных укреплений – окопов и блиндажей. Приходилось ему рыть и могилы для захоронения «однополчан». При этом задержанный работал на технике, отобранной террористами у коммунальных предприятий Славянска. 

После бегства из города бандформирований, мужчина переехал в РФ, а его сын отправился в Донецк. Последний, кстати, объявлен украинскими правоохранителями в розыск. Пробыв в России три года, отец «разведчика» тайно пересек границу и на попутках добрался домой. Около двух месяцев он прятался у себя в подвале, из которого выходил за продуктами только ночью. После получения силовиками оперативной информации о пребывании в городе очередного приспешника террористов, мужчину задержали.

Сейчас в его отношении открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.

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Комментарии к статье «Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы»

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, на днях силовики задержали 59-летнего местного жителя, который в период оккупации работал на незаконное вооруженное формирование в качестве тракториста-эскаваторщика.

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