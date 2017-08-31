На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

Авария с участием военного автомобиля «Урал» и пассажирского автобуса «ГАЗель», следовавшего по маршруту №14-а «Автостанция — ул. Ставропольская», произошла утром в понедельник, 28 августа, на перекрестке улиц Свободы и Торской (Коммунаров).

Официальной информации об обстоятельствах произошедшего нет. Насколько удалось понять, «Урал» ехал по улице Свободы со стороны Черевковки прямо в сторону центра города, а автобус поворачивал с Торской налево, двигаясь по главной дороге. Грузовик не пропустил маршрутку и на перекрестке врезался ей в левый бок.

По сообщению пресс-центра штаба АТО, в результате столкновения получили травмы два пассажира автобуса.

«Несмотря на усилия руководства антитеррористической операции и командиров оперативно-тактических группировок, продолжаются случаи ДТП с участием военнослужащих Вооруженных сил Украины. Руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП. По результатам указанного расследования будут принять дисциплинарные меры.

Несмотря на проведение антитеррористической операции в районах Донецкой и Луганской областей, командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем», отмечается в сообщении.

По данным Славянского горотдела полиции, сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины»). Расследованием ДТП занимается военная прокуратура.