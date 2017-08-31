Неля Штепа боится не дожить до приговора

|31 августа 2017
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В Ленинском районном суде Харькова продолжилось рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз суд допросил еще трех свидетелй обвинения. Одного - очно, остальных - в режиме видеоконференции. Следующее заседание назначено на 19 сентября.
Один из свидетелей - Владимир Панибратченко - прибыл на суд лично. Он рассказал о событиях, предшествовавших захвату города.
- Перед тем, как это все произошло, ко мне приехали люди – граждане РФ, предложили мне деньги, чтобы устроить шабаш: российский флаг повесить, снять все на видео. Я не продался. Мне разбили голову. После этого у нас была встреча с Нелей Игоревной, я ее предупредил, что будут проблемы. Вся наша милиция и СБУ ничего не сделали, чтобы спасти город. Реакция Штепы была очень простая – она заблокировала выход на крышу горисполкома, чтобы флаг не вывесили, - рассказал свидетель.
В свою очередь Неля Штепа подчеркнула, что не сомневается в оправдательном приговоре. Однако боится, что услышать его не успеет.
- Я сижу в СИЗО более трех лет, по «закону Савченко» - более 6 лет. У меня ухудшилось самочувствие, появился сахарный диабет, постоянно скачет давление. Если я и дальше буду находиться в СИЗО, я могу просто приговор не услышать, то есть я его услышу посмертно! – сказала бывшая славянская градоначальница.
В конце прочувствованной речи, Штепа заявила, что любит Украину и расплакалась.
- Я думаю, что, если бы меня тогда (в плену - прим. ред.) расстреляли, я бы была сегодня Героем Украины, - сказала она.
Добавим, что, по словам адвоката Нели Штепы, после заседания суда ее перевели в новую камеру, где условия содержания отличались в худшую сторону.
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Приветствую, гость! Вход
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• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
• Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10
• Що робити, якщо у вашому селі немає банку?
• Бюджет Славянска вновь перевыполнен
• Депутаты просят устранить порыв и починить крышу
• Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ
• «Лежачих полицейских» станет больше
• «Украина - это ты»: День независимости своими руками
• Улицу Васильевскую отремонтируют полностью
• Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей
• На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок
• На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек
30 августа 2017
• Судьбоносные матчи сборной Украины
• На улице Современной спилят сухостой
• Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично
• Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации
• Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен
• В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК
29 августа 2017
• ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти
• «Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове
• «Шахтер», «Динамо» и «Заря» узнали соперников по группе
• «Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора
25 августа 2017
• В Славянске почтили память павших героев
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Комментарии к статье «Неля Штепа боится не дожить до приговора»
В Ленинском районном суде Харькова продолжилось рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз суд допросил еще трех свидетелй обвинения. Одного - очно, остальных - в режиме видеоконференции. Следующее заседание назначено на 19 сентября.