Неля Штепа боится не дожить до приговора

В Ленинском районном суде Харькова продолжилось рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз суд допросил еще трех свидетелй обвинения. Одного - очно, остальных - в режиме видеоконференции. Следующее заседание назначено на 19 сентября.

Один из свидетелей - Владимир Панибратченко - прибыл на суд лично. Он рассказал о событиях, предшествовавших захвату города.

- Перед тем, как это все произошло, ко мне приехали люди – граждане РФ, предложили мне деньги, чтобы устроить шабаш: российский флаг повесить, снять все на видео. Я не продался. Мне разбили голову. После этого у нас была встреча с Нелей Игоревной, я ее предупредил, что будут проблемы. Вся наша милиция и СБУ ничего не сделали, чтобы спасти город. Реакция Штепы была очень простая – она заблокировала выход на крышу горисполкома, чтобы флаг не вывесили, - рассказал свидетель.

В свою очередь Неля Штепа подчеркнула, что не сомневается в оправдательном приговоре. Однако боится, что услышать его не успеет.

- Я сижу в СИЗО более трех лет, по «закону Савченко» - более 6 лет. У меня ухудшилось самочувствие, появился сахарный диабет, постоянно скачет давление. Если я и дальше буду находиться в СИЗО, я могу просто приговор не услышать, то есть я его услышу посмертно! – сказала бывшая славянская градоначальница.

В конце прочувствованной речи, Штепа заявила, что любит Украину и расплакалась.

- Я думаю, что, если бы меня тогда (в плену - прим. ред.) расстреляли, я бы была сегодня Героем Украины, - сказала она.

Добавим, что, по словам адвоката Нели Штепы, после заседания суда ее перевели в новую камеру, где условия содержания отличались в худшую сторону.