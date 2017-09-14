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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Павел Коротенко
14 сентября 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале текущей недели в Славянском горрайонном суде был оглашен приговор по разбирательству в отношении Людмилы Шевченко, обвиняемой в нанесении Наталье Бут легких телесных повреждений.

Напомним, что инцидент произошел 4 мая в здании Дома культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников), где проходило празднование 30-летия Славянской городской организации ветеранов войны и труда. В ходе мероприятия заместитель председателя организации Людмила Шевченко ударила рамкой с грамотой пострадавшую, которая пришедшла в зал, чтобы высказать протест против приезда в Славянск нардепа Натальи Королевской. После получения травм активистка обратилась к медикам, засвидетельствовавшим данный факт, после чего подала на обидчицу в суд. Правоохранители квалифицировали действия обвиняемой по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Более месяца рассмотрение дела затягивалось из-за болезни подсудимой, о чем она предоставила справку. Заключительное заседание по тяжбе состоялось 8 сентября. В зале суда присутствовали достаточно большие группы поддержки обеих сторон. Людмила Шевченко свою вину признала, однако в выступлении упирала на то, что ее действия были спровоцированы оппоненткой. Предоставленная истцом видеозапись произошедшего этого, впрочем, не подтверждает. Опровергает видео и заявление председателя городской организации ветеранов Леонида Васильчука, говорившего, что в зал ворвалась группа агрессивных людей в балаклавах. В ходе разбирательства от своего комментария Васильчук отказался.

Рассмотрев все обстоятельства, суд признал Людмилу Шевченко виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил ей штраф в 850 грн. Однако платить ответчице не придется – на основании ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» суд освободил ее от наказания. По словам Натальи Бут, апелляцию на решение суда она подавать не будет.

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Комментарии к статье «Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания»

В начале текущей недели в Славянском горрайонном суде был оглашен приговор по разбирательству в отношении Людмилы Шевченко, обвиняемой в нанесении Наталье Бут легких телесных повреждений.

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