Житель Славянска хранил дома гранатомет

Славянские оперативники получили информацию о том, что 43-летний житель города хранит дома оружие. Об этом сообщили в пресс-службе горотдела полиции.

Приехав по указанному адресу, правоохранители действительно обнаружили, что в одной из комнат в диване лежит гранатомет. Оружие было изъято. По словам хозяина жилья, РПГ он нашел возле озера в районе ж.-д. вокзала, когда рыбачил. Находку решил оставить себе «на всякий случай». Мужчина рассказал, что несколько раз хотел избавится от оружия, но так и не решился.

В данный момент полиции предстоит проверить правдивость этих слов. Пока же по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.263 УК Украины - «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения».

В целом с начала года в донецкой области от неострожного обращения с взрывоопасными предметами пострадали 30 человек. 12 из них погибли. 18 были ранены. Среди жертв - два ребенка.

Полиция обращается к гражданам, имеющим информацию о возможном хранении нелегального оружия соседями, родственниками или знакомыми, сообщить ее на линию «102». Анонимность гарантирована.