В Славянске на взятке погорел чиновник из Донецка

Следователи областных прокуратуры и СБУ на взятке в 20 тысяч гривен выявили главного госисполнителя Ворошиловского райотдела ГИС в г. Донецке. Чиновник работал в территориальном управлении юстиции в Донецкой области, котрое сейчас дислоцируется в Славянске.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в СБУ обратился житель Константиновки. Он рассказал, что чиновник требует от него взятку за возвращение автомобиля, арестованного за банковский долг.

В результате проведенной операции взяточника задержали в Славянске, в момент передачи денег.

Действия чиновника правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом. Досудебное расследование проводит областная прокуратура. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.