За девять месяцев - семь убийств

|20 октября 2017
|Просмотров: 567
|
В Славянске состоялась пресс-конференция, на которой начальник горотдела полиции Сергей Алешин рассказал о работе подразделения за 9 месяцев текущего года.
Как выяснилось, за этот период в Славянской оперативной зоне было зарегистрировано 6506 преступлений. В их число входят и преступления, совершенные на оккупированной территории. В целом начальник ГО назвал ситуацию «проблемной, но контролируемой».
- С начала года из незаконного оборота 150 раз изымали наркотики и более 50 - оружие и боеприпасы. В этом году совершено более 700 краж, из них раскрыто свыше 30%. Раскрыты все особо тяжкие преступления против личности, - рассказал Сергей Алешин.
По его словам, с января по сентябрь совершено семь убийств, шесть случаев причинения тяжких телесных повреждений, три из них - со смертельным исходом. По всем фактам злоумышленники установлены и привлекаются к уголовной ответственности.
Начальник полиции подробно осветил вопрос создания нового подразделения - группы реагирования патрульной полиции (ГРПП). Оно появилось в рамках реформирования структуры. Задача группы - обеспечение правопорядка и безопасности на дорогах. ГРПП работают там, где нет патрульной полиции.
Довольно много времени посвятили вопросу борьбы с мошенничеством. Главным методом в нем Алешин считает превентивные действия.
- Благодаря профилактической работе, на сегодняшний день каждый пятый житель Славянска и района уже не верит мошенникам, - заверяет полковник полиции. - Но граждане должны помнить, что любой звонок или смс с предложениями «от вашего банка», товары в интернете по привлекательной цене, различные смс-акции или «задержание полицейскими» может оказаться ловушкой мошенников. В зону риска попадают абсолютно все категории жителей как возрастного, так и социального уровня.
Проблемной темой остается работа участковых. В городе и районе на 160 тысяч населения их трудится всего 34. Из-за «некомплекта» гражданам не всегда удается застать офицера полиции в опорном пункте. Сергей Алешин пообещал пересмотреть графики приема граждан участковыми. Но решить вопрос окончательно, пока существует жесткая нехватка кадров, вряд ли удастся.
Еще одно нововведение - «личный» полицейский для каждого учебного заведения. К ним дети, педагоги и родители смогут обращаться по всем возникшим вопросам. Сергей Алешин пообещал, что в ближайшее время фото и контактные телефоны этих полицейских разместят в холлах школ и раздадут педколлективам.
3 ноября 2017
• Может ли Славянск зарабатывать на отходах - интрига остается
• Койко-места в больницах сократят, а количество воды постараются проверить
• Экс-председатель Славянской РГА Олег Власов оспаривает свое увольнение через суд
• Искали марихуану, нашли арсенал
• Зачем студентам колледжей - ВНО, а вузам - фиксированный список тестов
2 ноября 2017
• «Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю
• Один день из жизни парка Шелковичный: утром – уборка, вечером – поломка
• Оксана Кононец - краса без обмежень в Славянске
• В «Теплице» прошел инклюзивный арт-фестиваль
• Славянский МРЦПО получил «золото» на международной образовательной выставке
• В конкурсе «Северский Донец - глазами молодежи» приняли участие 1500 работ
• В Славянске почтили память освободителей Украины
1 ноября 2017
• Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро
• В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы
• Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20
• «Ямы по пояс»: когда сделают улицу Железнодорожную
• От трассы до Краматорска будет современная автострада
• На проблемном перекрестке поставят новые светофоры
• Славянский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабмину
• Впечатляющая серия «ПСЖ», плей-офф для «Баварии», «Карабах» отобрал очки у «Атлетико»
• Триумф Возняцки, шестое место Свитолиной и достижение Федерера
• Джошуа досрочно победил Такама
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду на чемпионате Украины по вольной борьбе
• Славянские спортсмены выиграли областные соревнования по дзюдо
• Славянцев ждут хор ветеранов и симфонический оркестр
• В отделе ГАСК появился начальник
• Как «экономят» на теплых полах
— 3 ноября 2017 —
Донецкий окружной административный суд продолжает рассмотрение иска, поданного Олегом Власовым в отношении Донецкой облгосадминистрации. Очередное слушание дела состоялось 31 октября.
— 3 ноября 2017 —
По сообщению пресс-службы Славянского горотдела полиции, несколько дней назад сотрудники подразделения задержали
35-летнего жителя города, который хранил дома наркотики, оружие и боеприпасы.
— 2 ноября 2017 —
Утром 1 ноября возле здания Славянского горрайонного суда, где должно было состояться слушание дела о поджоге покрышек во дворе ООШ № 10, собрались несколько десятков активистов. С собой они принесли несколько покрышек, которые демонстративно сложили у входа в учреждение.
— 27 октября 2017 —
В Славянский горотдел полиции поступило сообщение, что 20 октября возле многоэтажного дома в мкр-не Артема обнаружен труп мужчины.
Приветствую, гость! Вход
3 ноября 2017
• Может ли Славянск зарабатывать на отходах - интрига остается
• Койко-места в больницах сократят, а количество воды постараются проверить
• Экс-председатель Славянской РГА Олег Власов оспаривает свое увольнение через суд
• Искали марихуану, нашли арсенал
• Зачем студентам колледжей - ВНО, а вузам - фиксированный список тестов
2 ноября 2017
• «Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю
• Один день из жизни парка Шелковичный: утром – уборка, вечером – поломка
• Оксана Кононец - краса без обмежень в Славянске
• В «Теплице» прошел инклюзивный арт-фестиваль
• Славянский МРЦПО получил «золото» на международной образовательной выставке
• В конкурсе «Северский Донец - глазами молодежи» приняли участие 1500 работ
• В Славянске почтили память освободителей Украины
1 ноября 2017
• Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро
• В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы
• Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20
• «Ямы по пояс»: когда сделают улицу Железнодорожную
• От трассы до Краматорска будет современная автострада
• На проблемном перекрестке поставят новые светофоры
• Славянский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабмину
• Впечатляющая серия «ПСЖ», плей-офф для «Баварии», «Карабах» отобрал очки у «Атлетико»
• Триумф Возняцки, шестое место Свитолиной и достижение Федерера
• Джошуа досрочно победил Такама
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду на чемпионате Украины по вольной борьбе
• Славянские спортсмены выиграли областные соревнования по дзюдо
• Славянцев ждут хор ветеранов и симфонический оркестр
• В отделе ГАСК появился начальник
• Как «экономят» на теплых полах
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «За девять месяцев - семь убийств»
В Славянске состоялась пресс-конференция, на которой начальник горотдела полиции Сергей Алешин рассказал о работе подразделения за 9 месяцев текущего года.