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Фотофакт

Потенциальная опасность

За девять месяцев - семь убийств

Светлана Вьюниченко
20 октября 2017 Просмотров: 567 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске состоялась пресс-конференция, на которой начальник горотдела полиции Сергей Алешин рассказал о работе подразделения за 9 месяцев текущего года.

Как выяснилось, за этот период в Славянской оперативной зоне было зарегистрировано 6506 преступлений. В их число входят и преступления, совершенные на оккупированной территории. В целом начальник ГО назвал ситуацию «проблемной, но контролируемой».  

- С начала года из незаконного оборота 150 раз изымали наркотики и более 50 - оружие и боеприпасы. В этом году совершено более 700 краж, из них раскрыто свыше 30%. Раскрыты все особо тяжкие преступления против личности, - рассказал Сергей Алешин.

По его словам, с января по сентябрь совершено семь убийств, шесть случаев причинения тяжких телесных повреждений, три из них - со смертельным исходом. По всем фактам злоумышленники установлены и привлекаются к уголовной ответственности.

Начальник полиции подробно осветил вопрос создания нового подразделения - группы реагирования патрульной полиции (ГРПП). Оно появилось в рамках реформирования структуры. Задача группы - обеспечение правопорядка и безопасности на дорогах. ГРПП работают там, где нет патрульной полиции. 

Довольно много времени посвятили вопросу борьбы с мошенничеством. Главным методом в нем Алешин считает превентивные действия.

-  Благодаря профилактической работе, на сегодняшний день каждый пятый житель Славянска и района уже не верит мошенникам, - заверяет полковник полиции. - Но граждане должны помнить, что любой звонок или смс с предложениями «от вашего банка», товары в интернете по привлекательной цене, различные смс-акции или «задержание полицейскими» может оказаться ловушкой мошенников. В зону риска попадают абсолютно все категории жителей как возрастного, так и социального уровня.

Проблемной темой остается работа участковых. В городе и районе на 160 тысяч населения их трудится всего 34. Из-за «некомплекта» гражданам не всегда удается застать офицера полиции в опорном пункте. Сергей Алешин пообещал пересмотреть графики приема граждан участковыми. Но решить вопрос окончательно, пока существует жесткая нехватка кадров, вряд ли удастся.  

Еще одно нововведение - «личный» полицейский для каждого учебного заведения. К ним дети, педагоги и родители смогут обращаться по всем возникшим вопросам. Сергей Алешин пообещал, что в ближайшее время фото и контактные телефоны этих полицейских разместят в холлах школ и раздадут педколлективам.

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Комментарии к статье «За девять месяцев - семь убийств»

В Славянске состоялась пресс-конференция, на которой начальник горотдела полиции Сергей Алешин рассказал о работе подразделения за 9 месяцев текущего года.

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