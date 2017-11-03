Погиб, упав с третьего этажа

В Славянский горотдел полиции поступило сообщение, что 20 октября возле многоэтажного дома в мкр-не Артема обнаружен труп мужчины.

Выехав за место происшествия, правоохранители установили, что смерть наступила в результате падения с третьего этажа. Опросив жильцов дома, полицейские выяснили личность погибшего. Им оказался местный житель 1957 г. р.

Как рассказали в пресс-службе подразделения, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.