По свидетельствам местных жителей, в Донецке процветает воровство кабеля

|8 ноября 2017
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В последние месяцы в ОРДЛО участились случаи кабельных краж. Рост этой неблагополучной тенденции вызван безнаказанностью преступников.
Воруют в основном кабель с телекоммуникационных вышек украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров, так как подобного рода объекты не охраняются вообще. От этого больше страдают не столько компании сотовой связи, сколько сами жители оккупированных территорий, вынужденные оставаться без связи.
Недавно в Донецке в ночь на 14 августа неизвестные срезали кабель из 15-метровой вышки ретранслятора, принадлежащего Vodafone (МТС-Украина). Оператор понес немалые убытки, которые приблизительно несложно посчитать (обращаю внимание: приблизительно и уж точно не меньше
На ретрансляторах чаще всего устанавливают медный ВВГ 4×25 мм² (или большего сечения, все зависит от мощности). Открываем Google и видим - его средняя стоимость 300 грн/м (цена на сайте «АксиомПлюс» - популярного магазина кабельной продукции и электротехники в Украине).
По свидетельствам местных жителей, коммуникации срезали на высоте 10-12 метров, украли не менее 60-80 метров. Стоимость 80-метрового ВВГ составляет около 24 000 грн.
Стоит также учесть, что монтажные работы компании стоят тоже недешево. Из-за того, что монтаж производят специальные бригады с высокотехнологичных оборудованием, которых в Украине не так и много, цена их услуг может достигать половины стоимости самого кабеля. Таким образом можно предположить, что оператор понес убытки на сумму не менее 35 000 грн.
Сколько же могли заработать «кабельные воры»? Средняя стоимость лома меди в украинских пунктах приема в составляет 120 грн/кг. Средний вес ВВГ 4×25 мм² - 1,203 кг/м. Около 10-15% веса занимает изоляция (перед сдачей воры оплавляют ее на костре), соответственно чистый вес металла составляет приблизительно 1 кг на метр провода. Итого, за 80 м злоумышленники могли выручить:
80 м × 120 грн/кг × 1 кг/м = 9 600 грн…..
Данное преступление влечет за собой уголовную ответственность по статье 185 ч. 4 УКУ (кража в особо крупных размерах) и подразумевает меру наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Стоит ли оно того?! - риторический вопрос.
За последние два года было зафиксировано 48 900 случаев краж и повреждений магистральных линий, которые принесли более полумиллиарда гривен убытка операторам связи. К сожалению, этот показатель с каждым годом только растет.
Например, компания «Воля» сообщила об ущербе от кабельных краж за период с января по май 2017 года в 777 000 грн. Несут убытки и другие региональные поставщики услуг, так, слов главы провайдера «Фринет» Виктора Фролова, только за последние два месяца в последствии 21 случая срезания телекоммуникационных линий, был нанесен ущерб в размере свыше полумиллиона гривен.
От воровства магистральных проводов страдают в том числе государственные предприятия. Так, например, в ОАО «Запорожьеоблэнерго» с 1 января было зарегистрировано 46 фактов краж, а материальный ущерб составил свыше 3 млн гривен.
Наиболее нашумевшее «кабельное» преступление за последние несколько лет случилось 11 апреля 2016 года в Днепропетровской области. Тогда 5 злоумышленников с помощью трех тракторов вырвали из земли 2,4 км магистрального кабеля оператора «Укртелеком», вследствие чего нанесенный ущерб составил около 400 000 грн.
Воровство проводниковых коммуникаций имеет место и в других регионах. Например, в мае возле главной городской больницы в Александрии (Кировоградская область) срезали 120 м магистральной телефонной линии, нанеся поставщику услуг около 70 000 гривен убытка (связь восстанавливали 2 дня). От «кабельного бизнеса» страдает и столица. В сентябре в Киеве двое жителей области пытались срезать 130 м телефонной линий прямо с технологического колодца, нанеся ущерб в несколько десятков тысяч гривен, но были пойманы полицией прямо на месте преступления.
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В последние месяцы в ОРДЛО участились случаи кабельных краж. Рост этой неблагополучной тенденции вызван безнаказанностью преступников.