Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Ленинский райсуд Харькова продлил экс-мэру Славянска Неле Штепе домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года. Такое решение было принято на заседании 15 ноября.

Ранее было опасение, что дело Штепы могут вновь начать слушать заново, поскольку председатель коллегии судей Виктор Викторов 7 ноября ушел в декрет по уходу за ребенком. Поэтому заседание 15 ноября было важным. Оно началось с самоотводов судей. Сначала о самоотводе заявил запасной судья Сергей Скляренко, который стал новым председателем коллегии. После него об этом же заявила вновь назначенная судья Людмила Шрамко. Оба сослались на неправильное распределение судей. Однако суд отказал в обоих случаях самоотвода, и заседание продолжилось.

Услышав о самоотводе двух судей, Неля Штепа расплакалась.

- Это нечестно по отношению ко мне, я больше не выдержу. Я еле приехала сюда сегодня. Сколько можно надо мной издеваться? Вы хотите, чтобы я умерла? Мы будем просить продолжения слушания. Вы шестая тройка у меня! Я понимаю, что дело мое тяжелое, но я очень прошу вас остаться, - говорила бывшая славянская градоначальница.

Новый председательствующий судья Сергей Скляренко предлагал начать слушание заново. Но против выступила прокуратура. Адвокаты Штепы эту позицию поддержали.

Также суд разрешил Неле Штепе отлучиться из Славянска 20-24 ноября в киевскую больницу. По словам подсудимой, на 25 число у нее назначена операция по удалению опухоли.

- У Штепы ряд хронических заболеваний. Согласно консультационному выводу врача-кардиолога, установлено, что у нее гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие заболевания, - отметил адвокат Александр Тананакин. - Штепа хочет пройти обследование на базе института урологии Академии медицинских наук Украины.

Также экс-градоначальница просила суд освободить ее от электронного браслета, мотивируя это скорой установкой кардиостимулятора.

- При установке такого устройства нельзя носить электронный браслет. К тому же, мне нужно работать в своем благотворительном фонде. В конце концов, заработать как-то на операцию себе, - сказала Штепа.

Однако этим доводам судьи не вняли. Новое заседание назначено на 19 декабря.