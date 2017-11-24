Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

|24 ноября 2017
|Просмотров: 64
|
Ленинский райсуд Харькова продлил экс-мэру Славянска Неле Штепе домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года. Такое решение было принято на заседании 15 ноября.
Ранее было опасение, что дело Штепы могут вновь начать слушать заново, поскольку председатель коллегии судей Виктор Викторов 7 ноября ушел в декрет по уходу за ребенком. Поэтому заседание 15 ноября было важным. Оно началось с самоотводов судей. Сначала о самоотводе заявил запасной судья Сергей Скляренко, который стал новым председателем коллегии. После него об этом же заявила вновь назначенная судья Людмила Шрамко. Оба сослались на неправильное распределение судей. Однако суд отказал в обоих случаях самоотвода, и заседание продолжилось.
Услышав о самоотводе двух судей, Неля Штепа расплакалась.
- Это нечестно по отношению ко мне, я больше не выдержу. Я еле приехала сюда сегодня. Сколько можно надо мной издеваться? Вы хотите, чтобы я умерла? Мы будем просить продолжения слушания. Вы шестая тройка у меня! Я понимаю, что дело мое тяжелое, но я очень прошу вас остаться, - говорила бывшая славянская градоначальница.
Новый председательствующий судья Сергей Скляренко предлагал начать слушание заново. Но против выступила прокуратура. Адвокаты Штепы эту позицию поддержали.
Также суд разрешил Неле Штепе отлучиться из Славянска 20-24 ноября в киевскую больницу. По словам подсудимой, на 25 число у нее назначена операция по удалению опухоли.
- У Штепы ряд хронических заболеваний. Согласно консультационному выводу врача-кардиолога, установлено, что у нее гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие заболевания, - отметил адвокат Александр Тананакин. - Штепа хочет пройти обследование на базе института урологии Академии медицинских наук Украины.
Также экс-градоначальница просила суд освободить ее от электронного браслета, мотивируя это скорой установкой кардиостимулятора.
- При установке такого устройства нельзя носить электронный браслет. К тому же, мне нужно работать в своем благотворительном фонде. В конце концов, заработать как-то на операцию себе, - сказала Штепа.
Однако этим доводам судьи не вняли. Новое заседание назначено на 19 декабря.
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
• Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»
— 24 ноября 2017 —
Сотрудники полиции выявили подпольный цех по выращиванию конопли, который 45-летний местный житель обустроил в двухэтажной пристройке к балкону.
— 24 ноября 2017 —
В минувший четверг, 16 ноября, на перекрестке улиц Банковской (Юн. Коммунаров) и Васильевской (Окт. Революции) произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в полицию сообщили свидетели аварии.
— 24 ноября 2017 —
Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.
— 23 ноября 2017 —
Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.
Приветствую, гость! Вход
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
• Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу»
Ленинский райсуд Харькова продлил экс-мэру Славянска Неле Штепе домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года. Такое решение было принято на заседании 15 ноября.