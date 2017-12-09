Полиция поймала продавщиц метадона

Информацию о сбыте наркотических средств на территории города полицейские получили несколько месяцев назад, после чего был развернут комплекс следственно-оперативных мероприятий. На протяжении этого времени противоправная деятельность тщательно документировалась, были проведены несколько оперативных закупок наркотика. На минувших выходных был проведен заключительный этап операции, финалом которой стало задержание наркосбытчиц.

В доме 57-летней местной жительницы правоохранители изъяли деньги, на которые было приобретено наркотическое вещество, четыре «чека» с метадоном и весы. Злоумышленница «работала» вместе со своими дочерьми (1976 и 1986 годов рождения). Все они были задержаны. Изъятое направлено на экспертизу, канал поступления наркосырья устанавливается.

Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 «Незаконный сбыт наркотических веществ» УК Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.