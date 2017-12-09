|9 декабря 2017
|Просмотров: 68
|
Сотрудники Славянского горотдела полиции разоблачили преступную группу, которая занималась реализацией особо опасного наркотического вещества — метадона.
Информацию о сбыте наркотических средств на территории города полицейские получили несколько месяцев назад, после чего был развернут комплекс следственно-оперативных мероприятий. На протяжении этого времени противоправная деятельность тщательно документировалась, были проведены несколько оперативных закупок наркотика. На минувших выходных был проведен заключительный этап операции, финалом которой стало задержание наркосбытчиц.
В доме 57-летней местной жительницы правоохранители изъяли деньги, на которые было приобретено наркотическое вещество, четыре «чека» с метадоном и весы. Злоумышленница «работала» вместе со своими дочерьми (1976 и 1986 годов рождения). Все они были задержаны. Изъятое направлено на экспертизу, канал поступления наркосырья устанавливается.
Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 «Незаконный сбыт наркотических веществ» УК Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
— 9 декабря 2017 —
Получив информацию о том, что местный житель хранит и употребляет марихуану, работники уголовного розыска после получения разрешения суда пришли к нему домой.
— 1 декабря 2017 —
Еще две аварии с разницей в один день случились на прошедших выходных в центре Славянска и микрорайоне Химик.
— 1 декабря 2017 —
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на мосту на улице Свободы 23 ноября.
— 1 декабря 2017 —
Поверив мошеннице, 83-летняя жительница Славянска лишилась крупной суммы денег.
Приветствую, гость! Вход
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Полиция поймала продавщиц метадона»
Сотрудники Славянского горотдела полиции разоблачили преступную группу, которая занималась реализацией особо опасного наркотического вещества — метадона.